Chi era Sara Ceccantini, l’italiana morta a Mykonos: il lavoro a Prada, i viaggi e la figlia piccola

Lo stabilimento dell'azienda di moda di Valvigna ha chiuso per lutto, dopo aver ricevuto la notizia della scomparsa della 37enne. Sui social gli scatti della sua vita, dalla laurea al lavoro che la rendeva felice

Aveva 37 anni e una vita vicina a una nuova tappa importante Sara Ceccantini, morta sull’isola greca di Mykonos durante l’addio al nubilato. L’ultimo viaggio lo aveva organizzato con le amiche in vista delle nozze, fissate per sabato prossimo. Ceccantini viveva ad Arezzo insieme al compagno. Era madre di una bambina. Da molti anni lavorava per Prada nello stabilimento di Valvigna, a Terranuova Bracciolini: l’azienda, appresa la notizia, ha deciso di chiudere per lutto.

La vita di Sara Ceccantini tra viaggi, laurea e il matrimonio mancato

Sui suoi profili social, negli anni, Ceccantini aveva condiviso i momenti più significativi del suo percorso personale e professionale. Tra gli scatti pubblicati c’erano fotografie di viaggi e traguardi, come l’immagine scattata su una spiaggia delle Bahamas o quella del giorno della laurea, conseguita nel 2014. E poi foto di lei sorridente in ufficio, o circondata dalle persone a lei più care durante il suo trentesimo compleanno. Fino all’ultimo viaggio vissuto con le amiche più strette e una vita che si è interrotta improvvisamente sull’ìsola greca.