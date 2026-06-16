Sara Ceccantini morta durante l’addio al nubilato con le amiche, la tragedia a Mykonos: cosa è successo alla 37enne che stava per sposarsi

La 37enne si sarebbe dovuta sposare il prossimo fine settimana. La dinamica dell'incidente è tuttora al vaglio degli inquirenti. La donna era madre di una bambina

Tragedia a Mykonos, in Grecia. Una 37enne, Sara Ceccantini, residente ad Arezzo e impiegata nello stabilimento di Prada di Valvigna, ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto lunedì 15 giugno, nel quale – scrive Arezzo Today – anche una amica sarebbe rimasta coinvolta e gravemente ferita. Secondo le prime ricostruzioni, la donna si trovava sull’isola greca insieme ad altre persone per festeggiare il suo addio al nubilato. Il matrimonio con un coetaneo, anche lui della stessa zona della vittima, – riporta Il Tirreno – era fissato per il prossimo fine settimana 20-21 giugno.

L’incidente stradale

La dinamica dell’incidente è tuttora al vaglio degli inquirenti. Nelle ultime ore è arrivata la conferma della tragedia anche all’interno dell’azienda in cui la 37enne era impiegata, che ha deciso di sospendere anticipatamente l’attività lavorativa in segno di lutto. La notizia ha profondamente colpito colleghi, amici e conoscenti, suscitando grande commozione e cordoglio.