La fuga dalle fiamme dai balconi alle finestre, le scene disperate ad Anversa. Strage nel condominio da 200 residenti – Il video

Sono circa 200 i residenti del condominio andato a fuoco ad Anversa. Le scene drammatiche dei sopravvissuti che cercano di respirare alle finestre. Le fiamme in casa e la corsa contro il tempo dei vigili del fuoco

Sale il numero delle vittime dell’incendio divampato la mattina del 1 luglio in un condominio di dieci piani ad Anversa, nel quartiere di Linkeroever. Secondo quanto riportato da Le Soir, i morti accertati dalla polizia belga sono saliti a sei, con diverse persone rimaste ferite. Le fiamme sono partite dall’ottavo piano dello stabile, dove risiedono oltre 200 persone, e hanno prodotto una densa colonna di fumo nero visibile a distanza. Alcuni video circolati sui social, ripresi dai residenti della zona, mostrano un uomo calarsi dal proprio balcone attraverso la finestra di un vicino pur di sfuggire alle esalazioni, mentre altre persone si sono affacciate disperatamente in cerca di aria pulita.

La ricerca dei sopravvissuti con i droni

L’edificio è stato evacuato completamente e le squadre di soccorso stanno ancora setacciando i piani alla ricerca di eventuali dispersi, con un bilancio che resta quindi provvisorio. La portavoce dei vigili del fuoco di Anversa, Marie De Clercq, ha spiegato che l’operazione è di vasta portata: «Ora le nostre squadre sono impegnate nello spegnimento dell’incendio e nella ricerca di eventuali altre vittime. Si tratta di un’operazione di vasta portata, sul posto sono intervenuti oltre dieci mezzi dei vigili del fuoco». Sul posto sono arrivate anche numerose pattuglie di polizia, compresa un’unità specializzata con droni, mentre le cause del rogo restano ancora da accertare.

La reazione del premier belga Bart De Wever

Anche il primo ministro belga Bart De Wever, che ricopre pure la carica di sindaco di Anversa, è intervenuto sui fatti con un messaggio su X. «Il mio pensiero va alle vittime e agli abitanti evacuati a seguito di questo terribile incendio a Linkeroever», ha scritto, aggiungendo un ringraziamento ai soccorritori: «Rivolgo i miei più sinceri ringraziamenti ai servizi di emergenza che si stanno adoperando per soccorrere le numerose persone coinvolte nel modo più rapido e sicuro possibile e che stanno lavorando alacremente per domare l’incendio». Le autorità locali hanno intanto invitato i residenti della zona a tenere porte e finestre chiuse, e a spegnere gli impianti di ventilazione, per l’elevata concentrazione di fumo nell’aria.