Incendio in Andalusia, almeno 11 morti. La strage dei turisti in Spagna: alcune vittime trovate ancora in auto – I video

Il rogo sarebbe partito dalla caduta di un cavo elettrico che ha incendiato la vegetazione secca. Evacuate almeno mille persone

Il bilancio ancora provvisorio dell’incendio che sta devastando l’area di Los Gallardos, in provincia di Almeria, in Spagna è di undici morti accertati. Lo conferma l’assessore regionale alla Presidenza e alle Emergenze Antonio Sanz, rivedendo la stima di 12 vittime emersa in un primo momento. Una parte delle vittime è stata trovata ancora dentro le proprie auto, sorprese dalle fiamme mentre tentavano la fuga lungo una strada secondaria vicino a Bedar. Sanz ha parlato di due scenari distinti, quattro cittadini britannici morti in un veicolo, e altre sette persone decedute mentre, dopo aver abbandonato i percorsi di evacuazione indicati, cercavano «una via d’uscita dal fumo», spiegano le autorità locali. Il numero dei feriti è salito a otto, quattro dei quali gravi per ustioni, e l’assessore ha precisato che il conteggio potrebbe ancora cambiare vista la complessità delle operazioni sul terreno.

Il rogo è divampato giovedì sera nella zona di Almeria, nel sud della Spagna, e secondo alcuni testimoni sarebbe stato innescato dalla caduta di un cavo elettrico che ha poi incendiato la vegetazione secca, alimentata dalle temperature elevate della zona. Le fiamme hanno reso necessaria l’evacuazione totale del comune di Bedar e delle frazioni di Almocaizarf, El Chocolate e Los Collados, per un totale di circa mille persone messe in salvo. Circa 150 vigili del fuoco, supportati da mezzi aerei e dai militari dell’Unità Militare di Emergenze, sono impegnati nello spegnimento, reso ancora più difficile dall’impossibilità di utilizzare l’arteria principale di Bedar per contrastare l’avanzata del fronte del fuoco, tanto che parte degli evacuati è stata trasferita nella vicina Lubrin.

Per l’assessore Sanz si tratta dell’incendio «con le conseguenze più gravi registrato finora» in Andalusia, una «tragedia senza precedenti». Il premier Pedro Sanchez, in un messaggio su X, ha espresso «enorme tristezza e desolazione davanti alle terribili conseguenze dell’incendio», rivolgendo il proprio cordoglio ai familiari delle vittime e annunciando la mobilitazione dei mezzi del ministero della Transizione ecologica, della Protezione civile e delle forze di sicurezza. Sulla stessa linea il governatore della Giunta andalusa Juanma Moreno, che con l’animo «pieno di angoscia e spezzati dal dolore» ha manifestato «costernazione» per l’accaduto e vicinanza a tutti i comuni colpiti dal rogo.