Si spaccia per pilota ai controlli, ma la divisa lo tradisce: come aveva nascosto 10 kg di cocaina – Il video

Dalla Colombia l'uomo era diretto in Spagna. Nei bagagli niente di sospetto: ma al bodyscanner è emersa la verità

Un cittadino spagnolo, identificato come Carlos Barbería Hernando, è stato bloccato all’aeroporto El Dorado di Bogotá mentre tentava di salire su un volo diretto a Barcellona con addosso circa 10 chilogrammi di cocaina. Secondo quanto riportato dai media colombiani, l’uomo si sarebbe presentato ai controlli spacciandosi per un pilota di linea, ma alcuni particolari della divisa e il suo comportamento hanno insospettito gli agenti, che lo hanno sottoposto a un controllo con il body scanner. La perquisizione ha permesso di individuare diversi pacchi di cloridrato di cocaina fissati al corpo con nastro adesivo e nascosti anche nei pantaloni, la droga sarebbe stata destinata al mercato europeo. Le immagini dell’arresto sono state riprese dalla stampa colombiana e diventate rapidamente virali.

Cosa rischia ora il finto pilota

Gli accertamenti hanno chiarito che Barbería Hernando aveva effettivamente seguito un corso di addestramento per piloti, ma non risulta abilitato al volo né avrebbe mai svolto la professione, elemento che secondo gli inquirenti spiegherebbe come sia riuscito a procurarsi elementi della divisa senza destare sospetti fino all’ultimo momento. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di traffico di stupefacenti e ora le autorità colombiane stanno lavorando per ricostruire la rete criminale dietro l’operazione, risalire alla destinazione finale del carico e verificare eventuali legami con altri episodi di narcotraffico internazionale già noti alle forze dell’ordine.