Ultime notizie Crisi Usa - IranDelitto di GarlascoFesta della RepubblicaRoland Garros
ATTUALITÀCagliariIsraeleSardegnaSpiaggeTurismo

Il Fatto: «I riservisti dell’esercito israeliano tornano in vacanza in Sardegna»

02 Giugno 2026 - 08:35 Alessandro D’Amato
riservisti idf soldati israele vacanza sardegna
riservisti idf soldati israele vacanza sardegna
Sono a Santa Margherita di Pula. L'anno scorso la villeggiatura a Santa Teresa di Gallura
Google Preferred Site

Al Forte Hotel Village sulla spiaggia di Santa Margherita di Pula a 30 chilometri da Cagliari è arrivato un centinaio di famiglie di riservisti dell’esercito israeliano. Era già accaduto l’anno scorso a Santa Teresa Gallura. L’accoglienza ha previsto un conrdone di sicurezza, ingressi presidiati e contingenti di guardie armate. Secondo le organizzazioni pro-Pal, spiega oggi Il Fatto Quotidiano, sono legati ai reduci di Gaza.

La manifestazione

Ieri qualche decina di manifestanti si è presentata con le bandiere palestinesi. Dopo i quattro di due giorni fa sono in programma altri voli di linea El Al da Tel Aviv per l’aeroporto di Elmas. La questura di Cagliari ha creato percorsi protetti. Con giobotti antiproiettile e artificieri. «Un dispositivo di sicurezza normale quando si attendono voli sensibili», dice l’addetta stampa della questura al quotidiano. Soldati in licenza? «A noi non risulta – è la risposta invariabile – sono turisti con le loro famiglie».

«Sembra che la nuova colonia turistica dei simpatici giovani israeliani possa diventare la Sardegna», dice l’associazione Sardegna Palestina. «Grazie anche all’indefesso lavoro della nostra impareggiabile presidentissima, sempre sperando che non si trattengano troppo, come è avvenuto in altri bei posti del Mediterraneo».

Ti potrebbe interessare

Il resort

Attualmente il resort è sorvegliato dall’Interpol. Gli ingressisono presidiati giorno e notte, compresi quelli da spiaggia.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Il vigile dei botti e dei cavalli scappati a Roma rischia il licenziamento: «Ma era una tradizione»

2.

Fiori finti, nomi sbagliati e l’incidente in piscina di un’invitata incinta: matrimonio in Toscana finisce in tribunale. Agenzia condannata a risarcire 19mila euro

3.

La vedova del maggiordomo di Ratzinger: «Condannata a vivere con 280 euro di pensione»

4.

De Rensis indagato dopo la querela di Stefania Cappa, l’accusa per l’avvocato di Stasi assieme alle Iene e l’ex maresciallo su Garlasco

5.

«Per salvarsi lui, doveva uccidere qualcuno», il sospetto della madre del 12enne prima dell’accoltellamento a scuola: l’indagine sul ricatto