Fiorello parla per la prima volta del furto in casa sua, la strana scelta dei ladri: che cosa gli è rimasto – Il video

Il ritorno a sorpresa sui social dello showman col fido Biggio, in attesa di riprendere il programma sperimentale su Radio2 da ottobre

Dopo settimane di silenzio, Fiorello è tornato a farsi sentire su Instagram insieme al fedelissimo Fabrizio Biggio. E lo ha fatto al solito con una diretta improvvisata, senza particolari freni e filtri. Inevitabile per Fiorello raccontare la sua estate, non proprio la più tranquilla di sempre. Lo scorso agosto, la sua abitazione è stata presa di mira dai ladri. Stando a quanto trapelato dalle indagini, doveva essere una banda di professionisti, in grado di disattivare l’allarme, non lasciare alcuna impronta digitale in casa. Tutto per portare via un bottino da 300 mila euro.

La reazione di Fiorello al furto in casa

Fiorello a modo suo non si è perso d’animo e ha commentato quel furto con ironia: «Mi hanno svaligiato casa e si sono portati via tutto anche le mensole – ha raccontato mentre dice di essere solo sul divano a guardare l’Inter – I premi tv no, quelli gli sono piaciuti e li hanno lasciati!».

La sfida Scotti-De Martino vista dalla “finestra”

Durante la diretta Instagram, il discorso è scivolato naturalmente sulla televisione e sulla sfida degli ascolti tra Gerry Scotti e Stefano De Martino. Fiorello ha commentato con distacco: «Un programma di 50 anni che si scontra con uno di 30, felice di stare alla finestra a guardare». E quando la chiacchierata è caduta su “Ok il prezzo è giusto” in Rai, lo showman ha lanciato una provocazione: «Io chiederei di comprare i diritti di Doppio Slalom, il game show di Corrado Tedeschi, quello sì che era bello, ci ha partecipato pure Matteo Salvini».