Fiorello con Sanremo «basta così», l’addio dopo Amadeus: «Non sarebbe giusto»

26 Ottobre 2025 - 12:32 Giulia Norvegno
Fiorello e Amadeus
Fiorello e Amadeus
Lo showman scherza sulle sue condizioni di saluteL e sulla prima serata sempre più tardiva. Ma torna serio quando si parla dei cinque Festival con l'amico Amedeo Sebastiani, ormai via dalla Rai

«Dopo cinque Sanremo basta, non lo farei per rispetto verso Amadeus, non sarebbe giusto. Conti è una persona straordinaria e lui stesso lo sa, e non sarebbe giusto anche per chi lo guarda vedermi sempre lì». Lo ha detto Fiorello che ha partecipato al Festival dello Spettacolo, il primo evento in Italia e in Europa completamente dedicato alle diverse anime dell’intrattenimento, che si è chiuso a Milano. «Certo mai dire mai, ma credo che ormai con alluce rigido e malanni vari – ha aggiunto scherzando sulle sue condizioni fisiche – può bastare così».

Perché non fa più varietà in tv

«Perché non faccio più varietà in tv? Pensare di farne adesso uno che dura tre ore, dovrei cominciare alle 11 e finire alle 6 del mattino…» così ha risposto Fiorello a una domanda del pubblico durante il suo intervento-show al Festival dello Spettacolo.

La prima serata che slitta sempre più tardi

«Una volta alle 20:30 i Tg annunciavano direttamente il programma che cominciava subito – ha aggiunto -. La mia non è assolutamente una critica, ogni cosa è figlia del suo tempo, all’epoca andava bene così e se adesso la prima serata slitta e ci sono milioni di telespettatori che stanno lo stesso davanti alla tv a vedere Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna vuol dire che va bene così, e non importa se il resto va tardi».

