Fiorello non sta bene, salta la prima puntata del «La Pennicanza»: cosa ha avuto il conduttore siciliano

Si è collegato solo pochi minuti dal telefono: ecco perché

Debutto a metà per «La Pennicanza», la trasmissione radiofonica di Rai Radio 2 firmata da Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio. Alla prima puntata, andata in onda dagli studi di via Asiago, si è presentato infatti solo Biggio: il co-conduttore siciliano è rimasto a casa per un piccolo malessere, collegandosi in diretta soltanto al telefono. L’intervento di Fiorello è durato pochi minuti, giusto il tempo di rassicurare il pubblico e sdrammatizzare come solo lui sa fare: «Citerei Shakespeare: “Molto rumore per nulla”. Ieri abbiamo fatto quel casino, oggi sto a casa», ha detto. Poi, ricordando il lancio del programma fatto la sera prima a Cinque Minuti di Bruno Vespa su Rai1, ha scherzato: «Sia di monito a tutto il mondo dello spettacolo: se provate a prendere il posto di Vespa… succede questo!».

Problemi intestinali

Biggio, rimasto solo a condurre, ha cavalcato l’ironia – anche sulla natura del malore dell’amico – ipotizzando che a provocare il problema possano essere state «le otto crocchette mangiate ieri sera». Fiorello ha spiegato di avere problemi intestinali e di essere sotto controllo medico: «Ci ho provato ma purtroppo niente, devo stare a riposo per oggi. Le prime puntate sono sempre problematiche, meglio venire dalla seconda», ha commentato ridendo. L’obiettivo è tornare in studio già alla prossima diretta.

Scuse al pubblico e avanti con lo show

In chiusura di collegamento, lo showman ha voluto rivolgere un messaggio agli ascoltatori: «Chiedo scusa a chi ci aspettava. Dobbiamo sempre impegnarci per chi ci apprezza e offrire belle idee». Biggio ha raccolto l’eredità momentanea, promettendo di tenere il microfono caldo in attesa del ritorno del collega: «Ti vogliamo in forma», ha detto in diretta. La Pennicanza tornerà regolarmente in onda con la coppia al completo e con il consueto stile irriverente.