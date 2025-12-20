Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinUcrainaVladimir Putin
Caso Signorini, parla Antonio Medugno: «Avete toccato me e la famiglia, dirò la mia verità» – Il video

20 Dicembre 2025 - 13:21 Stefania Carboni
Il modello dovrebbe dire la sua nel corso della seconda puntata del caso, che andrà in onda lunedì prossimo su Youtube

«Avete toccato me, ma soprattutto la mia famiglia, la mia ragazza, la mia sorellina… lunedì 22/12 la verità». Queste le parole affidate su Instagram di Antonio Medugno, il modello citato da Fabrizio Corona sul presunto “sistema Signorini”, dove per partecipare alla trasmissione Grande Fratello occorreva cedere alle avances del noto conduttore e giornalista. Mentre quest’ultimo ha affidato tutto ai suoi avvocati e non rilascia ulteriori dichiarazioni, Medugno parlerà lunedì 22 dicembre nel nuovo episodio di Falsissimo, il format youtube di Corona, che si concentrerà sulla seconda parte del caso.

La carriera di Medugno

Classe ’98, Antonio Medugno ha debuttato in tv da «Uomini e donne» di Maria De Filippi, dove nel 2019 partecipò come corteggiatore, per poi arrivare, tre anni dopo, al Grande Fratello Vip. Medugno potrebbe rivelare a Corona molto di più rispetto a quello che finora è uscito. «Ci sono stati dei messaggi più affettuosi, ma non si è mai spinto più di tanto. Poi tante videochiamate, anche solo tra me e lui, prima del mio ingresso al Grande Fratello», aveva dichiarato prima di invitare Fabrizio Corona a rivolgersi al suo ex manager, Alessandro Piscopo.

