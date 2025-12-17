Fabrizio Corona su Netflix: quando esce la nuova serie tv sul re dei paparazzi e di cosa parla

Dalle relazioni alla vita professionale, fino agli arresti e al canale YouTube

«Io sono notizia». È con questa frase che Netflix presenta la docuserie su Fabrizio Corona in arrivo il 9 gennaio sulla piattaforma. Cinque episodi per raccontare l’uomo che più di ogni altro ha incarnato il lato oscuro del gossip italiano, tra successo mediatico, eccessi, processi e una costante esposizione pubblica. La serie è prodotta da Bloom Media House e diretta da Massimo Cappello. Nel trailer, Corona ripercorre senza filtri la propria parabola, dal potere esercitato sulle vite dei personaggi famosi fino ai momenti più bui segnati dall’isolamento e dal rischio di suicidio. Accanto a lui, compaiono volti che hanno segnato la sua vita privata e professionale. Tra questi l’ex moglie Nina Moric, nonché madre del figlio Carlos Maria, che in un passaggio lo definisce «un pagliaccio».

Le relazioni e la vita professionale

La serie ripercorre anche le relazioni con Belén Rodríguez, Silvia Provvedi e l’attuale compagna Sara Barbieri, dalla quale ha avuto un secondo figlio, Thiago, nato nel dicembre 2024. Corona ha costruito un impero professionale sull’esposizione e sulla monetizzazione delle vite altrui che tuttora procede con il suo canale YouTube. L’incontro con Lele Mora alla fine degli anni Novanta segna la svolta. Nel 2001 fonda a Milano l’agenzia fotografica Corona’s e viene consacrato dai media come il «re dei paparazzi», pur sostenendo di non aver mai scattato personalmente fotografie. La notorietà lo porta anche in tv e al cinema, dal reality La fattoria al documentario Videocracy, fino a ruoli in fiction di successo. Parallelamente, però, iniziano i problemi giudiziari.

Gli arresti e il canale YouTube

Dal primo arresto nel 2007 nell’ambito di Vallettopoli, passando per la condanna definitiva per estorsione legata al cosiddetto foto-ricatto, fino alla fuga all’estero nel 2013, la sua vita diventa un alternarsi di carcere, domiciliari e affidamento terapeutico per le dipendenze. «Mi hanno buttato in galera sei volte, ma sono ancora qui, non mi hanno fatto niente», dichiara Corona. Che è tornato definitivamente libero nel settembre 2023. Negli ultimi anni ha rilanciato la propria presenza mediatica attraverso libri e progetti digitali, come il format Falsissimo su YouTube. Ma le controversie non si sono fermate. Dalla diffusione di audio e conversazioni private che hanno coinvolto personaggi pubblici, con interventi del Garante della privacy, fino alle numerose querele per diffamazione.