Meloni sarà sentita il 21 maggio a Palazzo Chigi per il processo contro Fabrizio Corona

Tutto partì da un articolo dove si parlava di una presunta relazione tra la premier e un ex esponente siciliano di FdI. La premier e il diretto interessato sporsero querela contro l'ex re dei paparazzi

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà sentita il 21 maggio a Palazzo Chigi come persona offesa nel processo per diffamazione aggravata a carico di Fabrizio Corona, in corso a Milano. La premier si è resa disponibile, secondo quanto anticipato da La Presse, tramite il suo legale, avvocato Luca Libra. Meloni e un oramai ex onorevole di Fratelli d’Italia (ora nel gruppo Misto), Manlio Messina, avevano denunciato l’ex re dei paparazzi per l’articolo pubblicato da Dillingernews.it il 20 ottobre 2023, dal titolo “E se il cuore di Giorgia Meloni fosse già occupato? Dalla Sicilia ci raccontato che…” dove si ipotizzava un legame presunto fra i due.

Come verrà sentita Meloni? Si lavora per la macchina organizzativa

L’audizione con i pm milanesi inizierà intorno alle 11 del mattino perché alle 9 dello stesso giorno Meloni deve essere sentita in un altro procedimento penale in corso al Tribunale di Roma. Il pm Giovanni Tarzia ha anticipato in aula l’intenzione del Procuratore di Milano, Marcello Viola, di partecipare alla udienza romana mentre la giudice dell’ottava sezione penale davanti a cui si celebra il processo ha fatto sapere che sarà il coinvolto il presidente del Tribunale, Fabio Roia, per «studiare l’organizzazione logistica». Anche perché, ricostruisce l’agenzia, bisogna capire come effettuare la fono registrazione dell’udienza e i trasferimenti dei pm con cancelleria a seguito. Inclusi gli imputati (Corona e l’ex direttore della testata, Luca Arnau). Insomma «tutti i nominativi devono essere vagliati dagli uffici di sicurezza di Palazzo Chigi». Non impossibile, secondo l’avvocato Libra che in udienza oggi a Milano ha citato episodi precedenti in cui si è messa in moto tale organizzazione. Oggi sono stati sentiti alcuni agenti della squadra mobile di Milano che hanno svolto le indagini. Hanno vagliato decine di chat controllando se vi fosse stata o meno manipolazione delle fotografie inserite nell’articolo oggetto di querela.