Fabrizio Corona battezza il figlio Thiago, ecco chi ha scelto come padrino: «Poteva essere solo lui» – Il video

18 Ottobre 2025 - 20:26 Alba Romano
«Che tu possa essere sereno e stare bene», è la dedica del Re dei paparazzi al figlio diffusa sui social

Thiago, il figlio di Fabrizio Corona e Sara Barbieri, nato il 21 dicembre 2024, è stato battezzato oggi, 18 ottobre, nella parrocchia di Santa Maria del Carmine a Milano. A dare l’annuncio è stato lo stesso Corona con un video pubblicato sui social, in cui si rivolge al figlio con queste parole: «Thiago che tu possa essere sereno e stare bene». Il Re dei paparazzi ha anche svelato chi sono i padrini del piccolo: il suo storico avvocato Ivano Chiesa ed Eva Sanna come madrina. La mamma di Thiago, Sara Barbieri, era al fianco del figlio durante la cerimonia.

Chi è Ivano Chiesa, avvocato e padrino

Ivano Chiesa, il padrino scelto da Corona, è uno dei penalisti più conosciuti d’Italia. Originario di Monza, è nato il 12 luglio 1958 e si è laureato con lode in giurisprudenza a Milano. Dopo gli inizi in uno studio milanese, ha aperto il proprio studio legale. Nel corso della carriera ha preso parte a processi di grande impatto mediatico, compresi quelli durante gli anni di Mani Pulite, e ha difeso numerosi volti dello spettacolo. Negli ultimi anni, è diventato il legale di riferimento di Fabrizio Corona, seguendolo in diversi procedimenti giudiziari. Il battesimo del piccolo Thiago conferma che tra i due non c’è solo una lunga storia professionale, ma anche un’amicizia.

