Adesso Lovati ha bisogno di un avvocato, il legale di Sempio e la frase scappata sull’ex difensore di Stasi su Garlasco: altri guai dopo Fabrizio Corona

Il difensore di Andrea Sempio, unico indagato nella riapertura del delitto di Garlasco, è accusato di diffamazione ai danni dello studio Giarda, che difese Stasi durante il procedimento concluso nel 2015. Il suo legale Gallo: «Voleva criticare la sua linea difensiva»

Le grane per Massimo Lovati sembrano essere solo agli inizi. Tra due mesi – il 18 dicembre – ci sarà un’udienza potenzialmente decisiva per il rinvio a giudizio del suo assistito, Andrea Sempio, che però starebbe valutando di lasciare a casa il suo legale nelle prossime ore. Nel frattempo lo stesso Lovati è stato costretto ad assumere un difensore per sé, in merito all’indagine per diffamazione contro Angelo Giarda, storico difensore di Alberto Stasi per il giallo di Garlasco prima della sua scomparsa avvenuta il 9 maggio 2021.

La frase incriminata e le «macchinazioni» dei Giarda

Al centro del procedimento, che ha già visto chiudersi le indagini condotte dal pm milanese Fabio De Pasquale, ci sarebbero i commenti rilasciati dall’avvocato lo scorso 3 marzo. Lovati aveva infatti commentato la riapertura delle indagini nel 2017 – le prime a carico di Andrea Sempio – come «frutto di una macchinazione della difesa Giarda» e «frutto di una macchinazione organizzata dagli investigatori dello studio degli avvocati difensori di Stasi che hanno clandestinamente prelevato il dna» a Sempio. Un riferimento proprio all’operato di Angelo Giarda e dei suoi due figli Enrico e Fabio.

La difesa di Lovati: «Voleva criticare la linea difensiva»

Al fianco di Lovati ora c’è l’avvocato Fabrizio Gallo, nominato proprio nella mattinata di lunedì 13 ottobre: «Lovati è amareggiato dal fatto che si crede che lo stesso abbia fatto un attacco alla persona del Prof. Giarda: non era sua intenzione ma solamente quella di criticare la sua linea difensiva». Gallo è stato nominato da Lovati proprio come difensore nel procedimento per diffamazione contro lo studio Giarda e in merito ai «numerosi esposti presentati presso il consiglio dell’ordine degli avvocati di Pavia». Poi ha anticipato un colloquio tra lo stesso Lovati e il sostituto procuratore di Milano.

La figuraccia dell’intervista con Corona

A gravare sulla reputazione e sull’operato di Lovati c’è però anche la ormai ben nota intervista rilasciata, in evidente stato di ubriachezza o perlomeno di “allegria” da alcol, a Fabrizio Corona. Un dialogo-fiume in cui è passato da attaccare la difesa di Massimo Bossetti al procuratore aggiunto Stefano Civardi, definito «maledetto», fino ad accuse all’attuale procuratore di Pavia Fabio Napoleone. Per questa figuraccia, Sempio sarebbe valutando di sollevarlo dall’incarico: «Se lo fa, sarà un errore madornale», ha commentato lapidario Lovati.