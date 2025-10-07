L’ira dell’avvocato di Bossetti contro Massimo Lovati: «Le sue dichiarazioni da Corona su Yara? Sono disgustato, parole orribili»

Il legale di Andrea Sempio aveva criticato la difesa fatta da Salvagni. Ora arriva la replica durissima

È su tutte le furie Claudio Salvagni, l’avvocato di Massimo Bossetti, l’operaio condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio. Il legale contesta con forza le ultime dichiarazioni di Massimo Lovati, l’avvocato di Andrea Sempio nel caso Garlasco, rilasciate in un colloquio con Fabrizio Corona. «Sono disgustato, è andato oltre ogni limite, persino quello del ridicolo», ha dichiarato Salvagni all’Adnkronos. In un video pubblicato su YouTube da Corona, Lovati aveva criticato apertamente la difesa di Salvagni, affermando: «Io gli dicevo: “Io, Bossetti, sono l’amante di Yara Gambirasio. Ci incontravamo ogni settimana e sc… come due scim… ecco perché c’è il mio Dna. Condannatemi per violenza sessuale con minorenne consenziente, non per omicidio, io non l’ho uccisa”. Basta, vincevi il processo».

L’ira dell’avvocato di Bossetti

«Uno spettacolo orribile dal punto di vista professionale e umano. Massimo Lovati ha buttato fango su Yara Gambirasio, una ragazzina che non si può difendere da parole ignobili; ha parlato senza conoscere nessun atto del processo sull’omicidio di Brembate e non ha mostrato rispetto né per l’essere umano Massimo Bossetti, né per la giustizia pensando che sia uno show dove sparare sempre più alto, o meglio più in basso», ha replicato Salvagni. «Sono dichiarazioni che mostrano zero rispetto, sono orribili per Yara e la sua famiglia, ma lo sono anche per Bossetti che ha il diritto di gridare la propria innocenza. Sono imbarazzanti per un avvocato che riduce il suo ruolo a show, senza neppure rendersi conto di venire strumentalizzato e ridicolizzato. Quello che ho visto non fa onore alla categoria», ha aggiunto. E ha concluso: «Non infierisco su una persona anziana, ma di fronte alla sua insipienza umana e professionale credo che sia arrivato il momento che Andrea Sempio si trovi chi davvero lavori alla sua difesa e non pensi a dare spettacolo».