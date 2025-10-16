La madre di Andrea Sempio in ospedale d’urgenza. Corona: «Ha avuto un ictus». Il nuovo malore dopo quello all’interrogatorio

Corona ha postato sui social un video che ritrarrebbe l'ambulanza che ha prelevato la donna da casa sua. Lo scorso aprile, Daniela Ferrari si era sentita male davanti ai carabinieri che la interrogavano

Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, è stata colta da un malore e trasportata d’urgenza dal 118 in ospedale, dove è stata sottoposta a una serie di verifiche mediche sul suo stato di salute. Il Corriere parla di accertamenti per escludere che non vi siano problemi neurologici. Fabrizio Corona ha postato una storia in cui afferma che la donna avrebbe avuto un ictus. Il 26 settembre la donna era stata sottoposta a perquisizione su ordine della Procura di Brescia, insieme al marito e ad altri parenti. Tutto questo, nell’ambito dell’inchiesta che ha coinvolto l’ex procuratore aggiunto Mario Venditti, accusato di corruzione per l’indagine del 2017 su Sempio. A Confermare il malore è stata l’avvocata Laura Taccia, che assiste il figlio della donna.

La storia su Instagram di Fabrizio Corona

Secondo le ricostruzioni, la donna avrebbe avuto un malore nel primo pomeriggio di oggi e sarebbe stata trasportata dal 118 in ospedale. La versione di Fabrizio Corona, però, è un po’ diversa. Il giornalista ha postato sulle proprie pagine social un video che riprende l’ambulanza che avrebbe prelevato Daniela Ferraris. La didascalia recita: «Garlasco – oggi ore 14.00, la madre di Sempio ha avuto un ictus». Non è la prima volta che la donna si sente male. Anche a fine aprile, quando era stata sentita dai carabinieri di Milano per ricostruire la vicenda dello scontrino di Vigevano del 13 agosto 2007, la donna aveva accusato un malore che l’aveva portata a interrompere la testimonianza.