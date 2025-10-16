Sempio chiama Carlo Taormina dopo l’addio a Lovati. Ma l’avvocato si nega: «Per me lui è colpevole»

Il contatto sarebbe avvenuto per interposta persona, secondo la ricostruzione fata a Ignoto X su La7. La scelta del legale che diventò popolare con l'omicidio di Cogne

Andrea Sempio ha incassato il suo primo «no» nella ricerca di un legale che possa sostituire Massimo Lovati, storico difensore rimosso dall’incarico dopo numerose uscite pubbliche che hanno causato imbarazzo all’indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Secondo quanto ricostruito dalla trasmissione IgnotoX di La7, gli occhi dell’amico del fratello della vittima, uccisa il 13 agosto 2007 nella sua villetta di Garlasco, erano puntati sul noto penalista Carlo Taormina. Il professore avrebbe però fatto sapere di non essere interessato.

La ricerca (ancora a vuoto) di un avvocato

È un’indiscrezione che, almeno per il momento, non ha ricevuto alcuna conferma ufficiale ma che si incastrerebbe alla perfezione con la lentezza dei Sempio nell’individuare un avvocato da affiancare ad Angela Taccia. La rimozione dall’incarico di Lovati, già nell’aria da oltre una settimana, è diventata ufficiale nel pomeriggio di martedì 14 ottobre e ancora non emerge il nome di un legale che prenda Sempio come suo assistito. A contattare il professor Taormina non sarebbero stati né i Sempio né Angela Taccia, bensì una terza persona che per loro conto avrebbe sondato il terreno. Il rifiuto, garbato, è stato però netto.

La posizione di Taormina su Sempio

Per trovare le ragioni di questo «no» non bisogna certo andare molto lontano. Il rifiuto un avvocato di prestigio come Taormina – che nella sua carriera ha seguito casi di grande clamore come quelli di Ustica, di Marta Russo e di Cogne – ha le sue fondamenta nella chiara posizione che il legale ha preso riguardo al caso di Garlasco. «Sempio era sul luogo del delitto insieme a Stasi, ma non ha ucciso Chiara Poggi», ha sostenuto di recente nella trasmissione Incidente probatorio su Cusano Media Play. Una lettura dei fatti che vedrebbe dunque colpevole il suo potenziale assistito.

La perplessità di Selvaggia Lucarelli: «Serve legale credibile, basta macchiette»

Sulla questione si è espressa anche Selvaggia Lucarelli, che si è detta «perplessa»: «Voglio sperare sia una bufala diffusa da Taormina stesso», ha scritto su X. «Se fosse vero, invece, Sempio e chi lo consiglia sono senza speranza. Mi auguro che lui o un’anima saggia che abbia una qualche influenza su di lui, comprendano che serve un avvocato rigoroso, esperto nel campo della prova scientifica, capace di confrontarsi con la macchina mediatica senza finirne né affascinato né stritolato. Soprattutto, serve un nome credibile, visto che con le macchiette hanno già dato abbastanza».