Ultime notizie Cessate il fuocoDelitto di GarlascoDonald TrumpGaza
ATTUALITÀChiara PoggiDelitto di GarlascoInchiesteLombardiaOmicidiPavia

Garlasco, scossone in casa Sempio: revocato il mandato all’avvocato Massimo Lovati

14 Ottobre 2025 - 12:53 Ugo Milano
embed
lovati avvocato sempio ore 14
lovati avvocato sempio ore 14
Nei prossimi giorni l'indagato 37enne nominerà un nuovo difensore, che affiancherà l'amica e legale Angela Taccia

Massimo Lovati non è più il legale difensore di Andrea Sempio. Lo ha deciso il 37enne, unico indagato nella clamorosa riapertura del giallo di Garlasco, dopo essersi preso qualche giorno di riflessione. Al fianco di Sempio nel procedimento, in attesa dei risultati dell’incidente probatorio che arriveranno il prossimo 18 dicembre, rimane l’amica d’infanzia Angela Taccia e un nuovo avvocato. Il suo nome sarà annunciato ufficialmente nei prossimi giorni.

Gli errori di Lovati e l’imbarazzo di Sempio

La revoca del mandato a Massimo Lovati è legata strettamente alle ultime uscite dell’avvocato nelle ultime settimane, in particolare l’intervista rilasciata al format Falsissimo di Fabrizio Corona. Ua conversazione lunga e approfondita, che ha spaziato su molti temi, in cui il legale ha attaccato duramente il procuratore aggiunto di Pavia Stefano Civardi, chiamandolo «maledetto», e ha formulato accuse risultate infondate sull’attuale procuratore di Pavia Fabio Napoleone. Una situazione di imbarazzo per una persona che, come Sempio, è già nell’occhio del ciclone mediatico e che si è aggiunta alla indagine a carico dello stesso Lovati per diffamazione contro lo studio dei Giarda, ex difensori di Alberto Stasi. Nelle ultime ore Massimo Lovati aveva tentato di allontanare la possibilità di una destituzione: «Se lo fa, sarà un errore madornale». Parole evidentemente cadute nel nulla.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

«Odio tutti gli ebrei, se vi appendono sarò la prima a sputarvi», Cecilia Parodi condannata dopo la denuncia di Liliana Segre: «Nel suo video odio razziale»

2.

Garlasco e l’impronta di scarpa n. 42: «Può accusare Andrea Sempio»

3.

Morta la neonata nata in casa nel Trevigiano, la scelta dei genitori e l’allarme 4 ore dopo il parto: la corsa disperata in ospedale

4.

Francesca Albanese e la frase sui napoletani: «Mia battuta manipolata da quattro minus habentes, potrei mai offendere la mia terra?»

5.

Stupro di Palermo, caos attorno all’audio in cui la vittima si dichiarava consenziente: «All’inizio è stato così, poi mi hanno fatto davvero tutte quelle cose»

leggi anche
avvocato lovati
ATTUALITÀ

Caso Garlasco, l’avvocato Lovati e la mossa da testimonial di una clinica dentistica in Albania: «Dopodomani torno lì così mi mettono i denti»

Di Ugo Milano
alberto stasi semilibertà garlasco
ATTUALITÀ

Alberto Stasi e l’intervista alle Iene: «Sta socializzando, nessuna violazione». Così la Cassazione ha confermato la semilibertà

Di Ugo Milano
garlasco impronta n.42 chiara poggi alberto stasi andrea sempio 2
ATTUALITÀ

Garlasco e l’impronta di scarpa n. 42: «Può accusare Andrea Sempio»

Di Alessandro D’Amato
garlasco chiara poggi andrea sempio mario venditti indagine corruzione brescia
ATTUALITÀ

Garlasco, il legale di Venditti: «L’indagine su Sempio va trasferita a Brescia». Perché potrebbe cambiare la competenza territoriale

Di Cecilia Dardana
garlasco lovati andrea sempio massoneria bianca
ATTUALITÀ

Andrea Sempio, faccia a faccia con Lovati dopo le sparate da Corona su Garlasco. Parla l’avvocato a rischio licenziamento: «Non lascio: gli ho fatto una promessa»

Di Giovanni Ruggiero