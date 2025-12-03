Il falso amore con Giorgia Meloni, la causa a Fabrizio Corona, il divorzio da FdI. Manlio Messina ora cambia vita e lancia Etna Sky, una low cost aerea tutta siciliana

L’ex vicecapogruppo vicario alla Camera del partito della premier è uscito sbattendo la porta per dissidi locali con il commissario del partito. E si reinventa imprenditore: ha fondato anche una agenzia pubblicitaria. Il prossimo 21 maggio però si rivedrà con la Meloni e Corona davanti ai pm di Milano.

Il 21 maggio del prossimo anno alle 11 si vedranno entrambi in un’aula a Montecitorio, dove sia Giorgia Meloni che il suo ex deputato Manlio Messina, che è stato vicecapogruppo di Fratelli di Italia alla Camera fino al 5 marzo scorso, saranno ascoltati dai magistrati del tribunale di Milano nella causa per diffamazione che entrambi hanno promosso contro Fabrizio Corona. La diffamazione consiste in un articolo a suo tempo pubblicato sul sito Dillinger news in cui si ipotizzava una relazione sentimentale fra la presidente del Consiglio e il suo parlamentare siciliano. La notizia era inventata, e i due per altro poco dopo hanno divorziato anche politicamente, con l’uscita di Messina da Fratelli di Italia per i dissapori a lungo nutriti per le scelte di Luca Sbardella, commissario del partito in Sicilia.

La nuova vita dell’ex FdI, l’apertura dell’agenzia pubblicitaria e la società per volare

Messina oggi è nel gruppo misto della Camera, e per quella rottura sembra avere trovato tutt’altro futuro professionale, in apparenza lontano dalla politica. Il 14 novembre scorso ha fondato a Catania con il socio paritario (hanno il 50% a testa) Matteo Maria Rando la Mama adv srl, una agenzia pubblicitaria che ha facoltà anche di sfornare prodotti editoriali. Il 2 dicembre poi Messina ha annunciato anche la nascita di una nuova compagnia aerea low cost siciliana, la Etna Sky, con un post sui suoi social. «Quante volte», ha scritto Messina, «avete detto “i biglietti costano troppo” oppure “impossibile viaggiare”? A breve potrete smettere di dirlo e cominciare a volare siciliano. Una nuova compagnia aerea Made in Sicily con quotazioni competitive e prezzi super speciali per i nostri conterranei. Se siete stanchi di pagare un Catania/Milano quanto un Milano/New York allora preparatevi a volare siciliano. Noi stiamo per decollare e voi preparatevi ad allacciare la cintura».

Una cordata imprenditoriale per Etna Sky di cui fa parte lo stesso Messina

Ad Open il parlamentare siciliano spiega che la società della nuova compagnia è stata appena registrata con atto notarile, anche se questo non risulta depositato presso la Camera di commercio. Azionista ne sarebbe una cordata di imprenditori che al momento viene ancora tenuta riservata, ma nella compagine c’è di sicuro lo stesso Messina, come lui stesso ci ha confermato. Non c’è ancora una licenza rilasciata «ma adesso procederemo con le varie autorizzazioni», spiega il deputato ex meloniano. L’annuncio, con tanto di foto immaginaria (ma la livrea degli aerei, assicura Messina, sarebbe proprio quella), sembra un pizzico prematuro perché la trafila burocratica non sarà breve. E anche l’idea di una compagnia aerea siciliana non è nuovissima, anche se i precedenti non hanno brillato.

I tentativi falliti di Luigi Crispino e Antonino Pulvirenti e i misteri sui nuovi imprenditori

Il primo problema sarà proprio registrarne il nome. Perché un’Etna Sky esiste già proprio a Catania, anche se fa tutt’altro mestiere: è una società di fornitura di servizi infermieristici a domicilio, fondata nella cittadina siciliana da Rino Riccardo e Carmelo Crispino. Quel cognome a Catania ricorda però proprio il fallimento dell’avventura aeronautica isolana. Un altro Crispino- Luigi- era il proprietario di Air Sicilia, partita per rompere l’allora monopolio Alitalia nel lontano 1991 e poi però fallita nel gennaio 2003. Dopo di quella nelle stesse terre era nata la Wind Jet di Antonino Pulvirenti, cui partecipò lo stesso Crispino. Ma non fu un successo, e nel 2012 la compagnia ha chiuso per crack finanziario. Qualche anno dopo sempre Luigi Crispino testardamente ci ha riprovato, proprio con le stesse motivazioni di Manlio Messina. Ha fondato con molti altri azionisti le Aerolinee siciliane con gran cassa mediatica proprio per combattere il caro voli di cui si lamentavano i suoi conterranei. Ma la compagnia non è mai decollata, anche se il progetto è ancora in piedi. Chissà se Messina ha intenzione di ripartire per l’ennesima volta con Crispino. Il parlamentare siciliano non svela nulla, ma si dice certo che entro la prossima estate Etna sky battezzerà il primo volo.