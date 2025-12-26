Grande Fratello, la società di produzione interviene sul presunto «sistema Signorini» dopo le accuse di Corona: «Avviate verifiche interne»

Endemol Shine Italy ha dichiarato che si riserva di intraprendere azioni contro chiunque abbia danneggiato la reputazione del programma e delle persone che ne hanno contribuito al successo

Endemol Shine Italy S.p.A., la società di produzione del Grande Fratello, ha avviato delle verifiche interne in seguito all’inchiesta condotta da Falsissimo, il programma online di Fabrizio Corona, sul presunto «sistema Signorini» e sulle modalità di selezione dei concorrenti. Con un comunicato ufficiale, l’azienda ha dichiarato di aver preso «atto con grande serietà e attenzione» delle rivelazioni emerse sui media riguardo a determinate edizioni passate del programma. Inoltre, ha precisato che, in relazione a questi presunti fatti, «si riserva ogni azione nei confronti di chiunque possa aver danneggiato la reputazione del format e il buon nome di chi ha contribuito al successo del programma con la propria professionalità».

Le verifiche interne

Endemol Shine Italy ha annunciato di aver avviato «le verifiche interne previste» per chiarire il rispetto del codice etico e delle procedure che regolano le selezioni dei concorrenti, a tutela della propria reputazione e di quella dei suoi collaboratori. La nota conclude specificando che l’azienda non intende commentare ulteriormente le dichiarazioni dei soggetti coinvolti, rispettando così tutte le parti in causa e le autorità competenti che stanno conducendo le necessarie verifiche.

La vicenda

Dopo la prima puntata di Falsissimo, Signorini si è trincerato nel silenzio. Facendo sapere di aver messo tutto in mano ai suoi avvocati. Poi la notizia della denuncia nei confronti di Corona per revenge porn che ha portato alla perquisizione della società Velvet Cut srl, che produce Falsissimo, e degli studi di produzione. Oltre al sequestro del materiale pronto per la seconda puntata della trasmissione su YouTube. Questa, però, è andata in onda dopo una nuova registrazione, arricchita da un’intervista con l’ex gieffino Antonio Medugno, che avrebbe denunciato Signorini di stupro ed estorsione. Corona ha, inoltre, rivelato che quello di Medugno sarebbe solo «il caso zero» di tanti altri simili. Dopo essere stato ascoltato dai pm nell’ambito dell’inchiesta per revenge porn, l’ex paparazzo ha dichiarato di avere informazioni su altri abusi da parte di Signorini. Secondo alcune testimonianze, il conduttore avrebbe molestato e abusato sessualmente di potenziali concorrenti, promettendo loro un posto nel programma. Durante l’interrogatorio, Corona avrebbe fatto i nomi di altre presunte vittime e fornito dettagli anche su alcune sue relazioni e contatti.

