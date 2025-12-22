Alfonso Signorini, l’indagine su Fabrizio Corona per revenge porn e la perquisizione

Il reato ipotizzato è revenge porn. Indaga la pm che si occupa di reati a sfondo sessuale. L'annuncio della prossima puntata per oggi nonostante i sequestri

La procura di Milano ha perquisito la casa di Fabrizio Corona e gli studi in cui viene realizzato il suo programma Falsissimo. L’indagine riguarda la diffusione di video a contenuto sessualmente esplicito che riguardano i rapporti del giornalista Alfonso Signorini con aspiranti e partecipanti al programma Grande Fratello. Il sostituto procuratore Alessandro Gobbis e l’aggiunto Letizia Mannella, che dirige il dipartimento che si occupa di reati a sfondo sessuale, hanno fatto perquisire l’abitazione e le sedi della Velvet cut srl. Perché, secondo l’atto di cui parla il Corriere della Sera, Corona «sostiene e dimostra di essere in possesso di una chat intima» tra Signorini e un modello ed ex concorrente del Grande Fratello e di «un selfie che ritrae la parte lesa a petto nudo» che proviene da una chat riservata, scrivono i pm.

Alfonso Signorini, l’indagine su Fabrizio Corona

Nella puntata di Falsissimo di lunedì scorso, intitolata «Il prezzo del Successo — parte 1», Corona ha pubblicato chat, fotografie e video «dal contenuto esplicito ed erotico» che riguardano Signorini. E ha sostenuto anche di possederne altre dello stesso tenore. Ha anche trasmesso due telefonate in cui si parla di materiali compromettenti. E del presunto Sistema Signorini basato su prestazioni sessuali per entrare nel mondo dello spettacolo. La procura ha iscritto Corona nel registro degli indagati. «L’esistenza di revenge porn è tutta da vedere. Mi aspetto la stessa tempestività ed attenzione della procura sul materiale sequestrato», dichiara Ivano Chiesa, avvocato di Corona. Il quale ha chiesto ai pm di essere interrogato.

14 agenti

Corona ha raccontato che la polizia si è presentata a casa sua mentre stavano registrando la seconda puntata dell’inchiesta. Nella quale sarebbe stata presente, sempre secondo lui, anche «l’intervista-denuncia» di Antonio Medugno. Classe ’98, Medugno ha debuttato in tv da «Uomini e donne» di Maria De Filippi, dove nel 2019 partecipò come corteggiatore. Per poi arrivare, tre anni dopo, al Grande Fratello Vip. All’epoca dell’uscita della prima puntata aveva gettato acqua sul fuoco sul suo rapporto con Signorini: «Ci sono stati dei messaggi più affettuosi, ma non si è mai spinto più di tanto. Poi tante videochiamate, anche solo tra me e lui, prima del mio ingresso al Grande Fratello». Nel trailer dell’intervista a Corona invece Medugno dice altro: «Avete toccato me, ma soprattutto la mia famiglia, la mia ragazza, la mia sorellina. Lunedì 22/12 la verità».

Il Sistema Signorini

«Non parlo di questo, mi scusi ma preferisco non entrare nel merito della vicenda. Le dico però che ho già messo tutto in mano ai miei legali», aveva detto la scorsa settimana Signorini al Corriere della Sera. «Se non vai a letto con lui non entri al Grande Fratello», ha detto Corona, parlando di un «Sistema Signorini» che durerebbe da oltre vent’anni e avrebbe coinvolto finora circa 500 persone. Secondo l’accusa diversi ragazzi avrebbero avuto accesso alla Casa del Grande Fratello solo dopo aver avuto presunti rapporti sessuali o brevi relazioni con il conduttore. «Se non vai a letto con Signorini non lavori in televisione», ha detto, parlando di foto esplicite, scambio di messaggi compromettenti e vere e proprie relazioni sessuali con il giornalista che sarebbe «l’unico vero trampolino per il mondo dello spettacolo».

Le chat

Corona ha mostrato presunte chat tra Signorini e Medugno che sarebbero cominciate cinque mesi prima dell’ingresso nella casa. Gli scambi comprendevano foto inequivocabili, battute come «cerco di trovarti dei difetti ma sei perfetto», promesse di regali costosi e l’invito a tenere separati privato e lavoro: «Il mio lavoro e noi due percorreranno due strade diverse. Io non ho niente da perderci, tu sì». Medugno sarebbe andato a casa di Signorini fermandosi per la notte ma senza avere rapporti sessuali.