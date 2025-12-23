Falsissimo, Antonio Medugno annuncia una denuncia a Signorini per stupro

La seconda puntata del programma di Fabrizio Corona con l'inchiesta sul Sistema Signorini. La versione dell'influencer sulla serata con il giornalista. E l'indagine per revenge porn che va avanti

La seconda puntata di Falsissimo con l’inchiesta di Fabrizio Corona su Alfonso Signorini è online. E nel video è presente un’intervista ad Antonio Medugno. Il quale annuncia che oggi, 23 dicembre, denuncerà Signorini per violenza sessuale e tentata estorsione. Mentre secondo quanto raccontato durante l’intervista le chat di Medugno con Signorini sono state date a Corona da Alessandro Piscopo, ex manager del concorrente del Grande Fratello. Molte parti della sezione in abbonamento del format di Corona sono finite sui social media e sono liberamente accessibili a tutti.

La versione di Medugno

Nell’intervista Medugno racconta che il primo approccio con Signorini è avvenuto per un servizio sul settimanale Chi, di cui il giornalista è direttore editoriale. E sostiene che ai complimenti nell’occasione sono poi seguiti una serie di messaggi su Whatsapp. Un giorno Medugno va con l’autista di Signorini a casa di quest’ultimo, dove svolge una sessione di allenamento nella palestra privata. Lì Signorini chiede un bacio a Medugno, che dice di aver provato malessere per la richiesta. «Io mi irrigidisco, lui si avvicina e io gli porgo la guancia. Mi sposto e mi dice ‘uno te lo rubo’, mi gira col viso e mi dà un bacio a stampo” ha raccontato Medugno. “A quel punto mi allontano dalla posizione in cui ero. Lui mi dice ‘ti chiedo scusa, vieni qua e stai tranquillo che non faccio nulla se non vuoi’». Poi gli ha messo una mano sulle parti intime: «Lui capisce che sbaglia e va a preparare la cena mentre resto sul divano. Scrivo ad Alessandro (Piscopo, l’agente, ndr), perché non ce la facevo più».

La cena di Medugno in casa di Signorini

Medugno sostiene che è rimasto a cena con Signorini, il quale a tavoa gli ha parlato del fidanzato che si trovava a Londra e che quello che c’è tra loro rimarrà un segreto. Poi gli chiede di rimanere a dormire. «Ho tutte le prove del caso, l’ho dichiarato anche in sede di querela col mio avvocato. Io sono andato a fare il bagno, a un certo punto entra lui con un asciugamano sulla spalla. Nudo. Io mi preoccupo di quello che può succedere, e gli faccio una foto come prova se succedeva qualcosa. Si fa la sauna di fronte alla vasca, io mi alzo e vado via». Dice di aver provato fastidio per la mano di Signorini che si avvicinava alle sue parti intime. E di aver chiamato proprio il suo manager, che gli ha consigliato nell’occasione di aspettare prima di andarsene.

Falsissimo e il Sistema Signorini

Successivamente arrivano i regali e le promesse di partecipazione al Grande Fratello. Parla anche di un regalo del valore di 3 mila euro. Durante la famosa serata in casa sua Signorini entra nel bagno mentre Medugno si sta facendo la doccia. «E poi ci denuncia per revenge porn», dice Corona nel filmato. «Se esiste una magistratura, farà il suo corso», aggiunge. A quel punto Medugno dice che gli fa una foto «come prova se succedeva qualcosa». Poi la serata finisce con lui che va a dormire. «Io non l’ho rimossa. Sto con lo psicologo da tre anni, non lo sapevano nemmeno i miei genitori», dice Modugno. Corona sostiene che ha le prove del fatto che il ragazzo è andato dallo psicologo. «Mi ha detto di combattere i miei demoni ma non ce l’ho fatta. Conviveva con me. Ci ho fatto l’abitudine».

La denuncia per stupro

Per la denuncia di violenza sessuale in Italia il termine per sporgere querela è di 12 mesi (un anno) da quando la vittima viene a conoscenza del reato, termine prorogabile in casi specifici e con aggravanti. Secondo il racconto di Medugno e Corona i fatti risalgono a tre anni fa. La denuncia può essere presentata successivamente in caso di aggravanti. L’avvocato di Medugno sostiene che la violenza sessuale sia conclamata e che ci siano prove a disposizione degli inquirenti. «Qualunque giudice saprà rispondere nel modo corretto», dice il legale di Medugno. Mentre il padre dice di aver vissuto male il racconto della vicenda e precisa che il figlio non ha avuto rapporti sessuali con Signorini.

L’interrogatorio di Fabrizio Corona

Intanto oggi Corona sarà interrogato in procura a Milano dal sostituto procuratore Alessandro Gobbis e l’aggiunto Letizia Mannella, che dirige il dipartimento che si occupa di reati a sfondo sessuale. Per la puntata di Falsissimo con i leak dei messaggi di Signorini Corona è indagato con l’ipotesi di reato di revenge porn. La polizia si è presentata a casa sua mentre stavano registrando la seconda puntata dell’inchiesta. Nella quale sarebbe stata presente, sempre secondo lui, anche «l’intervista-denuncia» di Medugno. Classe ’98, Medugno ha debuttato in tv da «Uomini e donne» di Maria De Filippi, dove nel 2019 partecipò come corteggiatore. Per poi arrivare, tre anni dopo, al Grande Fratello Vip.