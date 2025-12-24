Antonio Medugno querela Alfonso Signorini per violenza sessuale ed estorsione: «L’inchiesta di Falsissimo? Ci sono anche altri elementi»

Dopo le due puntate sul canale YouTube di Fabrizio Corona, l'ex concorrente del Gf ha formalizzato le accuse a poche ore da Natale

Ora è nero su bianco. L’ex concorrente del Grande Fratello, Antonio Medugno, ha depositato la querela contro Alfonso Signorini con le accuse di violenza sessuale ed estorsione. Assistito dagli avvocati Cristina Morrone e Giuseppe Pipicella, Medugno sollecita, inoltre, i magistrati a valutare «l’eventuale sussistenza di ulteriori reati e la possibile individuazione di ulteriori responsabili». I legali riferiscono, inoltre, che «sono emersi elementi ulteriori rispetto a quelli già resi pubblici dall’ex concorrente nelle sue precedenti dichiarazioni al canale di Fabrizio Corona, Falsissimo. Secondo quanto riferito dalla difesa, Medugno trascorrerà i prossimi giorni in famiglia e ha voluto ringraziare «il nuovo manager Fabio Baglivo e il proprio team difensivo».

Il presunto «sistema Signorini»

La denuncia arriva dopo l’inchiesta di Falsissimo, il format su YouTube di Fabrizio Corona, nella quale Medugno aveva annunciato che avrebbe querelato Signorini per violenza sessuale. Nell’intervista, l’ex concorrente del Gf ricostruisce un presunto primo contatto avvenuto durante un servizio per il settimanale Chi, seguito – stando al suo racconto – da una lunga serie di messaggi. Racconta poi un incontro nell’abitazione di Signorini, durante il quale il conduttore gli avrebbe chiesto un bacio. «Io mi irrigidisco… lui mi gira col viso e mi dà un bacio a stampo», riferisce Medugno. Che racconta anche di una cena e di un successivo episodio in bagno dove Signorini sarebbe entrato nudo senza il suo consenso. Nella prima puntata del format, Corona aveva parlato del presunto «sistema Signorini» che condizionerebbe l’accesso al Grande Fratello. Il conduttore, al momento, non ha ancora replicato pubblicamente sulle accuse, limitandosi a far sapere di aver «messo tutto in mano» ai propri legali. Nei giorni scorsi ha inoltre presentato denuncia contro Fabrizio Corona, attualmente indagato per revenge porn dopo la diffusione di foto e video intimi di Signorini sottratti da chat private.