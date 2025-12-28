Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioNataleUcraina
Alfonso Signorini sparisce da Instagram dopo le accuse di avances e ricatti ai concorrenti del Grande Fratello

28 Dicembre 2025 - 11:35 Alba Romano
La decisione del conduttore dopo lo scandalo diffuso da Fabrizio Corona

Alfonso Signorini è sparito da Instagram dopo la bufera mediatica che lo ha travolto per le accuse mosse da Fabrizio Corona sul presunto «sistema Signorini». Secondo quanto sostenuto da Corona, il conduttore avrebbe in più occasioni subordinato l’accesso al Grande Fratello all’intrattenimento di rapporti sessuali con lui. Ora il giornalista non risulta più rintracciabile su Instagram e la decisione, maturata senza alcun preavviso agli utenti, arriva al termine di settimane di totale silenzio pubblico. Da allora, a intervenire sono stati esclusivamente i suoi avvocati. A fornire un primo quadro del suo stato d’animo è stato, infatti, l’avvocato Andrea Righi, che ha depositato per conto di Signorini una querela per revenge porn nei confronti di Corona. Il legale ha spiegato che il conduttore sarebbe «rammaricato per la montagna di fango che lo ha investito», ma allo stesso tempo deciso a ricostruire i fatti e convinto di poter dimostrare di aver sempre agito nel rispetto della legge.

L’inchiesta sul presunto «sistema Signorini»

Di tutt’altro segno la versione di Corona, che sostiene l’esistenza, negli atti sequestrati dalla Procura di Milano, di elementi che proverebbero una presunta cattiva condotta del giornalista. Sul piano giudiziario, dopo le due puntate YouTube di «Falsissimo» dedicate al caso, Fabrizio Corona risulta al momento l’unico indagato. L’ex Re dei paparazzi si è presentato nei giorni scorsi in Procura per essere ascoltato, dichiarandosi certo dell’imminente avvio di verifiche sulla condotta del conduttore del Grande Fratello. Per ora, tuttavia, Signorini non sarebbe indagato. Ma nei giorni scorsi, l’ex concorrente del Gf Antonio Medugno ha reso noto di aver presentato querela contro Signorini per violenza sessuale ed estorsione.

