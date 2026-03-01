Ultime notizie Festival di SanremoIranTrapiantiVincenzo Schettini
Burger King mette l’IA nelle cuffie dei dipendenti: così il nuovo sistema «Patty» li obbligherà a essere più cordiali

01 Marzo 2026 - 21:20 Bruno Gaetani
burger king patty ia monitoraggio dipendenti
I manager della catena di fast food potranno chiedere all'assistente IA un rapporto sul livello di cortesia di camerieri e cassieri. Al via il test in 500 ristoranti negli Stati Uniti

Burger King porta l’intelligenza artificiale direttamente nelle cuffie dei suoi dipendenti. Il colosso del fast food ha lanciato «Patty», un assistente vocale basato sull’IA che – come racconta Thibault Roux, Chief Digital Officer di Burger King al sito The Verge – «aiuterà lo staff a offrire un servizio più cordiale ai clienti». Il chatbot – costruito da OpenAI, la società madre di ChatGPT – potrà rispondere in tempo reale alle domande pratiche dei dipendenti sulla realizzazione di un piatto o sulla pulizia delle stoviglie. Ma c’è un’altra caratteristica che sta facendo parecchio discutere.

Come funziona «Patty»

Oltre a fornire consigli, Patty ascolterà le conversazioni dei dipendenti, così da suggerire «appropriate tonalità comunicative». Il sistema di IA è stato addestrato, infatti, a riconoscere parole e frasi chiave come «benvenuti da Burger King», «per favore» o «grazie». E i manager, spiega il sito The Verge, potranno chiedere all’assistente un rapporto sul livello di cortesia dei dipendenti del proprio punto vendita. «L’obiettivo non è controllare, ma fornire uno strumento di coaching per migliorare il tono delle conversazioni e la qualità del servizio», assicura Roux.

Al via il test negli Stati Uniti

Patty è in fase di test in 500 punti vendita di Burger King negli Stati Uniti. In caso di problemi tecnici o mancanza di prodotti, avviserà automaticamente i responsabili. Lo strumento fa parte di una nuova piattaforma della catena che, grazie a un sistema cloud, potrà aggiornare in tempo reale i menu sugli schermi, per nascondere un prodotto in caso di mancanza di ingredienti o criticità in cucina.

Le polemiche sul monitoraggio dei dipendenti

La gestione in tempo reale dell’inventario e dei macchinari rappresenta senza dubbio un aiuto concreto, sia per i clienti che per i dipendenti. La polemica, piuttosto, ruota attorno al monitoraggio delle conversazioni dei lavoratori. Uno scenario che molti, commentando la notizia sui social, già legano agli scenari distopici descritti nella serie televisiva «Black Mirror».

Foto copertina: EPA/Maxim Shipenkov

