Burger King mette l’IA nelle cuffie dei dipendenti: così il nuovo sistema «Patty» li obbligherà a essere più cordiali
Burger King porta l’intelligenza artificiale direttamente nelle cuffie dei suoi dipendenti. Il colosso del fast food ha lanciato «Patty», un assistente vocale basato sull’IA che – come racconta Thibault Roux, Chief Digital Officer di Burger King al sito The Verge – «aiuterà lo staff a offrire un servizio più cordiale ai clienti». Il chatbot – costruito da OpenAI, la società madre di ChatGPT – potrà rispondere in tempo reale alle domande pratiche dei dipendenti sulla realizzazione di un piatto o sulla pulizia delle stoviglie. Ma c’è un’altra caratteristica che sta facendo parecchio discutere.
Come funziona «Patty»
Oltre a fornire consigli, Patty ascolterà le conversazioni dei dipendenti, così da suggerire «appropriate tonalità comunicative». Il sistema di IA è stato addestrato, infatti, a riconoscere parole e frasi chiave come «benvenuti da Burger King», «per favore» o «grazie». E i manager, spiega il sito The Verge, potranno chiedere all’assistente un rapporto sul livello di cortesia dei dipendenti del proprio punto vendita. «L’obiettivo non è controllare, ma fornire uno strumento di coaching per migliorare il tono delle conversazioni e la qualità del servizio», assicura Roux.
Al via il test negli Stati Uniti
Patty è in fase di test in 500 punti vendita di Burger King negli Stati Uniti. In caso di problemi tecnici o mancanza di prodotti, avviserà automaticamente i responsabili. Lo strumento fa parte di una nuova piattaforma della catena che, grazie a un sistema cloud, potrà aggiornare in tempo reale i menu sugli schermi, per nascondere un prodotto in caso di mancanza di ingredienti o criticità in cucina.
Le polemiche sul monitoraggio dei dipendenti
La gestione in tempo reale dell’inventario e dei macchinari rappresenta senza dubbio un aiuto concreto, sia per i clienti che per i dipendenti. La polemica, piuttosto, ruota attorno al monitoraggio delle conversazioni dei lavoratori. Uno scenario che molti, commentando la notizia sui social, già legano agli scenari distopici descritti nella serie televisiva «Black Mirror».
Foto copertina: EPA/Maxim Shipenkov