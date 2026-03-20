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Il locale in cui si può scommettere sulle guerre, sui muri mappe live e tracciamento dei voli: cosa succede nel nuovo bar di Polymarket

20 Marzo 2026 - 21:09 Giulia Norvegno
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Polymarket bar per scommettere sulle guerra
Polymarket bar per scommettere sulle guerra
A Washington, a pochi passi dalla Casa Bianca, apre «Situation room». Si tratta di un pop-up bar ideato dalla piattaforma di previsioni di mercato, per lo più specializzata in criptovalute

Polymarket, la piattaforma di scommesse predittive basata su criptovalute valutata circa 9 miliardi di dollari, ha deciso di portare i suoi mercati previsionali fuori dagli schermi dei computer e dentro un bar. Dal 20 al 22 marzo 2026 apre la “Situation Room”, un pop-up allestito negli spazi dello sports bar Proper 21 sulla K Street, nel quartiere di Foggy Bottom a Washington D.C., a pochi passi dalla Casa Bianca. Il nome riprende senza tanto sforzo creativo quello della sala operativa della West Wing, dove i presidenti americani gestiscono le crisi internazionali.

Come funziona il bar di Polymarket

L’allestimento punta chiaro e tondo sull’estetica da centro di comando: quasi 80 schermi, un mappamondo scenografico da tre metri e tavoli touchscreen interattivi. Al posto delle partite di basket o baseball, i monitor trasmettono feed live di X, tracciamenti aerei da Flight Radar, terminali Bloomberg e le quote aggiornate di Polymarket su temi come le decisioni della Federal Reserve o le crisi in Medio Oriente. L’idea è quella di un «newsbook», uno spazio dove analisti, giornalisti e curiosi possono seguire l’andamento dei mercati previsionali sugli eventi globali con un cocktail in mano.

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