Punta poco più di 30mila dollari sulla caduta di Maduro, ne guadagna oltre 400mila: la scommessa record e il sospetto di insider trading

06 Gennaio 2026 - 15:44 Cecilia Dardana
La scommessa è stata piazzata sulla piattaforma Polymarket che permette di puntare su eventi futuri, dai risultati politici agli appuntamenti sportivi

Meno di cinque ore prima del blitz degli Stati Uniti a Caracas, un trader anonimo ha puntato sul fatto che Nicolás Maduro sarebbe stato rimosso dal potere in Venezuela, guadagnando oltre 400mila dollari. La scommessa è stata piazzata sulla piattaforma di scommesse Polymarket, che permette agli utenti di puntare su eventi futuri, dai risultati politici agli appuntamenti sportivi, fino agli sviluppi di serie televisive come Stranger Things.

Come ha fatto

Secondo i dati di Polymarket, il trader ha aperto il suo account solo il mese scorso e ha piazzato la prima scommessa il 27 dicembre, puntando 96 dollari sull’invasione del Venezuela da parte degli Stati Uniti entro il 31 gennaio. Nei giorni successivi ha incrementato le puntate, scommettendo sul fatto che Maduro non sarebbe più stato il leader venezuelano entro la fine del mese, all’epoca considerata un’eventualità improbabile. La scommessa finale è stata piazzata alle 21.58 del venerdì prima dell’operazione militare statunitense, quando i contratti erano valutati appena 8 centesimi. In quel momento gli altri utenti davano solo un 8% di probabilità di un cambio di leadership. Poche ore dopo, l’annuncio dell’azione statunitense e della cattura di Maduro e della moglie ha fatto schizzare il valore dei contratti, consentendo al trader di trasformare circa 34mila dollari in quasi 410mila dollari di profitto. Più della metà della puntata totale è stata piazzata la sera precedente l’attacco.

Il sospetto di insider trading

Le modalità e le tempistiche con cui sono state fatte le scommesse hanno da subito destato sospetti. Analisti di Polymarket, come Tre Upshaw, fondatore di Polysights, osservano che «è più probabile che si tratti di un insider. È una somma enorme da investire a quel prezzo, senza molte informazioni pubbliche». Se a utilizzare informazioni riservate fosse stato un funzionario statunitense, la persona potrebbe essere perseguibile per insider trading, spiegano esperti legali. Tuttavia, se il trader fosse un cittadino straniero che ha operato dall’estero, le autorità americane potrebbero non avere giurisdizione.

Il disegno di legge sulle scommesse

L’episodio ha spinto il deputato Ritchie Torres a proporre un disegno di legge per vietare esplicitamente a funzionari federali, politici e dipendenti dell’esecutivo di scommettere su mercati predittivi basati su informazioni non pubbliche. In teoria, Polymarket vieta agli americani di usare la piattaforma principale, ma molti aggirano il divieto tramite VPN.

I precedenti di insider trading

Non è la prima volta che la piattaforma finisce al centro di polemiche per presunti episodi di insider trading. Lo scorso dicembre, un account soprannominato “0xafEe” ha guadagnato 1,2 milioni di dollari scommettendo sui nomi più cercati su Google nel 2025, dopo aver già ottenuto più di 100mila dollari indovinando la data di rilascio del modello di intelligenza artificiale Google Gemini 3. Polymarket, secondo i suoi osservatori, consente un certo grado di autoregolamentazione: i trader monitorano i dati in tempo reale e segnalano immediatamente attività sospette, visibili pubblicamente.

