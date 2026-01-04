Rubio scarica anche la vice di Maduro: «Lei non è presidente legittima». L’esercito di Caracas e le voci di una rivolta: «Stiamo con Rodriguez» – La diretta
Il dittatore venezuelano Nicolás Maduro e la moglie Cilia Flores hanno passato la prima notte in cella al Metropolitan Detention Center di Brooklyn. È il carcere federale di massima sicurezza che ha ospitato detenuti di altissimo profilo come Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ghislaine Maxwell. Maduro dovrà rispondere di accuse legate a narcotraffico e terrorismo, dopo la cattura da parte della Delta force americana avvenuta ieri nella notte venezuelana.
Il bilancio del blitz
Il blitz americano avrebbe causato almeno 40 morti tra militari e civili venezuelani, secondo un alto funzionario di Caracas citato dal New York Times. Washington non ha smentito le perdite sul campo nemico, ma ha escluso caduti tra i propri soldati: «Nessun militare statunitense è rimasto ucciso», ha dichiarato Donald Trump a Fox News, confermando però alcuni feriti e un elicottero colpito ma ancora operativo. Il presidente americano ha rivendicato l’azione, aggiungendo che gli Usa sono «pronti a un nuovo attacco» e che gestiranno il Paese «fino alla transizione», aprendo alle compagnie petrolifere statunitensi. Nel mirino la Colombia, oltre che Cuba e la Groenlandia
Rodriguez presidente ad interim, Machado messa in disparte
La Corte Suprema venezuelana ha dato l’ordine alla vicepresidente Delcy Rodríguez di assumere ad interim la presidenza per garantire la continuità amministrativa, senza però dichiarare formalmente decaduto Maduro. Il governo promette «resistenza» contro quella che definisce un’aggressione alla sovranità nazionale. Intanto Maria Corina Machado, leader dell’opposizione e premio Nobel per la pace, ha salutato l’operazione come un «giorno storico», ma Trump ha raffreddato le aspettative sul suo ruolo futuro: «Valuteremo, ma non ha il sostegno necessario», lasciando intendere che sarà Washington a guidare la transizione.
Rubio: «Rodriguez non è presidente legittima»
Il segretario di stato Marco Rubio ritiene che la presidente ad interim Delcy Rodríguez non sia «la presidente legittima del Venezuela» poiché gli Stati Uniti non ritengono legittimo il regime attualmente al potere. In una delle sue interviste tv, Rubio ha spiegato di capire che oggi in Venezuela ci sono persone «che sono quelle che possono effettivamente apportare dei cambiamenti». Ma ha precisato che questo è diverso dal riconoscere la legittimità del governo venezuelano, che deriverà da un periodo di transizione e da un’elezione
Il ministro della Difesa venezuelano: «L'esercito è con la presidenza Rodriguez»
«Le forze armate del Venezuela hanno garantito la continuità democratica e continueranno a farlo: chiamo il popolo alla pace e all’ordine e a riprendere le sue attività economiche, lavorative ed educative. La patria deve rimettersi in cammino». Lo ha detto Vladimir Padrino López, capo dell’esercito e Ministro della difesa del Venezuela. «Respingiamo il codardo sequestro del presidente costituzionale e nostro comandante in capo Nicolas Maduro – ha aggiunto Lopez – «In osservanza alla decisione della Corte Suprema riconosciamo la designazione di Delcy Rodriguez». L’esercito venezuelano ha denunciato l’assassinio «a sangue freddo» delle guardie incaricate della protezione di Nicolas Maduro, durante l’operazione che ha portato i militari americani a catturare il presidente.