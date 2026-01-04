Rubio scarica anche la vice di Maduro: «Lei non è presidente legittima». L’esercito di Caracas e le voci di una rivolta: «Stiamo con Rodriguez» – La diretta

Dopo che Donald Trump ha scaricato la Nobel Machado come possibile guida per il Venezuela, arriva l'attacco del Segretario di Stato Usa contro la vice di Maduro. Intanto il ministro della Difesa venezuelano allontana le voci su una possibile rivolta dell'esercito

Il dittatore venezuelano Nicolás Maduro e la moglie Cilia Flores hanno passato la prima notte in cella al Metropolitan Detention Center di Brooklyn. È il carcere federale di massima sicurezza che ha ospitato detenuti di altissimo profilo come Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ghislaine Maxwell. Maduro dovrà rispondere di accuse legate a narcotraffico e terrorismo, dopo la cattura da parte della Delta force americana avvenuta ieri nella notte venezuelana.

Il bilancio del blitz

Il blitz americano avrebbe causato almeno 40 morti tra militari e civili venezuelani, secondo un alto funzionario di Caracas citato dal New York Times. Washington non ha smentito le perdite sul campo nemico, ma ha escluso caduti tra i propri soldati: «Nessun militare statunitense è rimasto ucciso», ha dichiarato Donald Trump a Fox News, confermando però alcuni feriti e un elicottero colpito ma ancora operativo. Il presidente americano ha rivendicato l’azione, aggiungendo che gli Usa sono «pronti a un nuovo attacco» e che gestiranno il Paese «fino alla transizione», aprendo alle compagnie petrolifere statunitensi. Nel mirino la Colombia, oltre che Cuba e la Groenlandia

Rodriguez presidente ad interim, Machado messa in disparte

La Corte Suprema venezuelana ha dato l’ordine alla vicepresidente Delcy Rodríguez di assumere ad interim la presidenza per garantire la continuità amministrativa, senza però dichiarare formalmente decaduto Maduro. Il governo promette «resistenza» contro quella che definisce un’aggressione alla sovranità nazionale. Intanto Maria Corina Machado, leader dell’opposizione e premio Nobel per la pace, ha salutato l’operazione come un «giorno storico», ma Trump ha raffreddato le aspettative sul suo ruolo futuro: «Valuteremo, ma non ha il sostegno necessario», lasciando intendere che sarà Washington a guidare la transizione.