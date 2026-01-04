Venezuela, spunta un (possibile) supertestimone contro Maduro: chi è Hugo Carvajal, l’ex capo dell’intelligence

In passato uomo di fiducia del governo di Caracas e successivamente estromesso con l’accusa di tradimento

Gli Stati Uniti potrebbero contare su un testimone chiave nel procedimento giudiziario contro Nicolás Maduro. Secondo quanto riportato da Newsweek, si tratterebbe di Hugo Armando Carvajal Barrios, ex direttore dell’intelligence militare venezuelana, in passato uomo di fiducia del governo di Caracas e successivamente estromesso da Maduro con l’accusa di tradimento. Carvajal è stato arrestato negli Stati Uniti ed è attualmente sotto processo. Lo scorso giugno si è dichiarato colpevole di una serie di reati che comportano la possibilità dell’ergastolo e che risultano analoghi alle accuse formulate contro lo stesso Maduro. Il suo nome compare già nel capo d’imputazione e, non essendo ancora stato condannato, gli inquirenti statunitensi potrebbero aver deciso di utilizzarlo come testimone contro il leader venezuelano prima di stabilire definitivamente il suo destino giudiziario.

L’operazione militare degli Usa

Ieri, l’operazione militare degli Usa ha portato alla cattura del presidente Nicolás Maduro e della moglie Cilia Flores, entrambi trasferiti a New York e detenuti nel carcere federale di massima sicurezza di Brooklyn. Secondo il New York Times e fonti del governo di Caracas, il blitz americano avrebbe provocato almeno 40 vittime tra militari e civili. Il presidente americano Donald Trump ha rivendicato l’azione, dichiarando che gli Stati Uniti «gestiranno il Paese fino alla transizione». Nel frattempo, la Corte Suprema venezuelana ha disposto che la vicepresidente Delcy Rodríguez assuma ad interim la guida del Paese.