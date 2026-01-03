Trump e la foto di Maduro catturato: com’è ridotto il dittatore venezuelano. Sui social anche il video dell’attacco – Il video

Le prime immagini "ufficiali" dopo la cattura di Maduro e sua moglie arrivano direttamente dal social di Trump. Il presidente Usa mostra il dittatore da prigioniero e pubblica un video celebrativo sull'attacco a Caracas

Donald Trump ha postato su Truth la foto di Nicola Maduro in manette. Il dittatore venezuelano è immortalato a bordo della nave militare americana Iwo Jima ammanettato, legato a un sedile e costretto a stare seduto con una bottiglietta d’acqua in mano. Maduro indossa un paio di occhiali oscuranti che gli avrebbero impedito quindi di vedere il percorso che lo ha portato a bordo della nave. I militari americani gli hanno anche coperto le orecchie con un paio di cuffie isolanti. Maduro indossa una tuta grigia dell’americana Nike. Non è chiaro però se quell’abbigliamento gli sia stato imposto o fosse già vestito così al momento della cattura nella sua camera da letto assieme alla moglie.

Il post di Trump su Truth con la foto di Maduro ammanettato

Trump ha anche pubblicato un video dell’operazione in Venezuela. Si tratta di un filmato di un minuto e 24 secondi che mostra alcuni gli elicotteri sopra Caracas e una serie di esplosioni, con i missili statunitensi che colpiscono i loro bersagli. Le ultime immagini sono girate da qualcuno a bordo di una vettura. Il filmato è accompagnato dalle note del famosissimo brano Fortunate son dei Creedence Clearwater Revival del 1969, uno degli inni del movimento pacifista americano in quegli anni.