Ultime notizie Donald TrumpSvizzeraUcrainaVenezuela
ESTERIColombiaMarine Le PenUSAVenezuela

Venezuela, il presidente della Colombia Petro riposta il tweet di Marine Le Pen e spiazza tutti: «La sovranità degli Stati è sacra e inviolabile»

04 Gennaio 2026 - 12:23 Ugo Milano
embed
Il gesto insolito sui social non è passato inosservato a molti utenti. Tra i due storicamente c'è una netta distanza politica

Dopo l’attacco militare statunitense contro il Venezuela, il presidente della Colombia, che ha già dispiegato l’esercito alla frontiera, sorprende gli utenti social. Gustavo Petro ha, infatti, condiviso un post su X di Marine Le Pen, leader del partito francese di estrema destra Rassemblement National, nonostante la netta distanza politica tra i due, da una parte un presidente di sinistra, dall’altra la figura di punta dell’estrema destra francese. Nel lungo post pubblicato su X, Le Pen inizia premettendo la condanna al regime di Nicolás Maduro definendolo «comunista, oligarchico e autoritario», ma mette in guardia contro il cambio di regime imposto dagli Stati Uniti, sottolineando come la sovranità nazionale sia «inviolabile e sacra».

Il post di Le Pen

«Rinunciare a questo principio oggi, per il Venezuela, equivarrebbe ad accettare la nostra stessa servitù domani. Sarebbe un pericolo mortale, soprattutto perché il XXI secolo sta già assistendo a importanti sconvolgimenti geopolitici che gettano un’ombra permanente di guerra e caos sull’umanità», scrive Le Pen. E conclude: «Di fronte a questa situazione, non possiamo fare altro che sperare che al popolo venezuelano venga data voce il prima possibile. È lui che deve avere il potere di definire, sovranamente e liberamente, il futuro che desidera creare per sé stesso come nazione». La condivisione del tweet da parte del presidente colombiano appare a molti utenti sui social come un gesto insolito, che a fronte di una grave crisi internazionale, unisce due figure politiche distanti per ideologia, ma accomunate dalla difesa del principio della sovranità degli Stati.

Articoli di ESTERI più letti
1.

Attacco Usa al Venezuela, la vicepresidente smentisce Trump: «Nessuna trattativa in corso, la storia vi giudicherà». Maduro e moglie prigionieri a NY – La diretta

2.

Crans-Montana, parla il padre di Chiara Costanzo: «La speranza, poi la chiamata per identificarla. Ora mia figlia non c’è più»

3.

«Trump ha decapitato il Venezuela, ma il regime è lì. Usa condizionati dalla spinta dei neo conservatori» – Il videocommento di Dario Fabbri

4.

Chi sono Jacques e Jessica Moretti, i due gestori del locale “Le Constellation”, teatro del rogo di Capodanno

5.

Il sospetto boom notturno di clienti in una pizzeria vicino al Pentagono durante l’attacco in Venezuela

leggi anche
maduro new york
ESTERI

Le immagini dell’arrivo di Maduro a New York: scende dall’aereo in manette e fa il segno della pace. Poi scortato dagli agenti antidroga: «Buon anno» – I video

Di Cecilia Dardana
Nicolas Maduro sui social di Trump
ESTERI

L’assalto in camera da letto, l’effetto sorpresa e il possibile tradimento tra gli ufficiali: «Sono bastati 46 secondi». Ecco come è stato catturato Maduro

Di Cecilia Dardana
delcy rodriguez
ESTERI

Blitz Usa in Venezuela, almeno 40 i morti. Maduro e la moglie nel carcere di Brooklyn. La Corte Suprema: «Rodriguez presidente ad interim»

Di Cecilia Dardana