Venezuela, il presidente della Colombia Petro riposta il tweet di Marine Le Pen e spiazza tutti: «La sovranità degli Stati è sacra e inviolabile»

Il gesto insolito sui social non è passato inosservato a molti utenti. Tra i due storicamente c'è una netta distanza politica

Dopo l’attacco militare statunitense contro il Venezuela, il presidente della Colombia, che ha già dispiegato l’esercito alla frontiera, sorprende gli utenti social. Gustavo Petro ha, infatti, condiviso un post su X di Marine Le Pen, leader del partito francese di estrema destra Rassemblement National, nonostante la netta distanza politica tra i due, da una parte un presidente di sinistra, dall’altra la figura di punta dell’estrema destra francese. Nel lungo post pubblicato su X, Le Pen inizia premettendo la condanna al regime di Nicolás Maduro definendolo «comunista, oligarchico e autoritario», ma mette in guardia contro il cambio di regime imposto dagli Stati Uniti, sottolineando come la sovranità nazionale sia «inviolabile e sacra».

Il post di Le Pen

«Rinunciare a questo principio oggi, per il Venezuela, equivarrebbe ad accettare la nostra stessa servitù domani. Sarebbe un pericolo mortale, soprattutto perché il XXI secolo sta già assistendo a importanti sconvolgimenti geopolitici che gettano un’ombra permanente di guerra e caos sull’umanità», scrive Le Pen. E conclude: «Di fronte a questa situazione, non possiamo fare altro che sperare che al popolo venezuelano venga data voce il prima possibile. È lui che deve avere il potere di definire, sovranamente e liberamente, il futuro che desidera creare per sé stesso come nazione». La condivisione del tweet da parte del presidente colombiano appare a molti utenti sui social come un gesto insolito, che a fronte di una grave crisi internazionale, unisce due figure politiche distanti per ideologia, ma accomunate dalla difesa del principio della sovranità degli Stati.