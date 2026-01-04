Le immagini dell’arrivo di Maduro a New York: scende dall’aereo in manette e fa il segno della pace. Poi scortato dagli agenti antidroga: «Buon anno» – I video

Il presidente venezuelano e sua moglie sono ora affidati al sistema giudiziario federale americano con le accuse di narcotraffico e terrorismo

Nicolás Maduro è arrivato a New York in manette. Le immagini, diffuse dalle principali emittenti televisive statunitensi, mostrano il presidente venezuelano mentre viene fatto scendere dall’aereo con i polsi ammanettati, scortato da agenti federali americani, e fare il segno della pace. Con lui anche la moglie, Cilia Flores, arrestata insieme al marito durante il blitz delle forze speciali statunitensi a Caracas. Secondo quanto riferito, l’aereo è atterrato all’aeroporto Stewart, nello Stato di New York. Da lì, Maduro e Flores sono stati trasferiti in elicottero verso una prigione federale di Brooklyn, dove resteranno detenuti in attesa delle prossime decisioni giudiziarie. Il carcere è noto per aver ospitato detenuti di altissimo profilo come Joaquín “El Chapo” Guzmán, Ghislaine Maxwell, Luigi Mangione e il rapper P. Diddy.

Le immagini con gli agenti antidroga

In un secondo video trasmesso dalle tv Usa, Maduro appare ammanettato, con una felpa nera con cappuccio, mentre attraversa un corridoio sorvegliato da agenti dell’antidroga. Sullo sfondo si distingue chiaramente la scritta “DEA”, l’agenzia federale statunitense per il contrasto al narcotraffico. Passando davanti alle telecamere, il presidente venezuelano ha rivolto poche parole ai presenti: «Buon anno».

Dopo il blitz a Caracas

Washington ha definito l’operazione come l’esecuzione di un mandato giudiziario emesso negli Stati Uniti, mentre da Caracas continuano ad arrivare accuse di violazione della sovranità nazionale. Maduro e Flores saranno ora affidati al sistema giudiziario federale americano. Le accuse sono di narcotraffico e terrorismo.