Venezuela, schizzano le ricerche online per la tuta e la felpa che Maduro indossava dopo l’arresto: così i brand cavalcano l’onda sui social

Nonostante la gravità politica ed internazionale della situazione, l’attenzione dei social si è presto spostata sugli outfit del presidente incriminato

«Benvenuti in America. Purtroppo, la nostra maglietta Rtx “Patriot Blue” non sarà disponibile prima della primavera. Ma è disponibile per il preordine!», ha scritto il brand «Origin» su X, accompagnando il post con la foto della felpa azzurra indossata da Nicolás Maduro la scorsa notte, subito dopo il suo arrivo alla base della Guardia Nazionale Aerea Stewart a Newburgh. Maduro, scortato dagli agenti dell’Fbi fuori dall’aereo, è stato poi trasferito in elicottero all’eliporto Westside di Manhattan. Nei video diffusi si vede il leader venezuelano con il cappuccio della felpa in testa, mentre viene accompagnato dagli agenti.

Schizzano le ricerche per la felpa della Nike

L’arresto segue gli attacchi militari statunitensi in Venezuela, che hanno provocato vittime civili e militari e danni a infrastrutture. Maduro e sua moglie Cilia Flores sono ora incriminati negli Stati Uniti per narcotraffico, terrorismo e possesso di armi contro gli Stati Uniti. Nonostante la gravità politica ed internazionale della situazione, l’attenzione di una parte dei social si è presto spostata sugli outfit di Maduro. Oltre alla felpa di Origin, è diventata virale la tuta grigia Nike Tech che indossava al momento dell’arresto. I video condivisi online hanno scatenato una vera e propria corsa alle ricerche su Google.

La crisi in Venezuela: cos’è successo

Ieri notte, il Venezuela è stato scosso da una serie di eventi drammatici legati a tensioni militari e politiche. Gli Stati Uniti hanno condotto degli attacchi contro gli obiettivi strategici nel Paese, causando vittime civili e militari e danneggiando infrastrutture essenziali, tra cui impianti elettrici e strutture governative. Le autorità venezuelane hanno denunciato l’azione come un «attacco criminale e terroristico», invitando la popolazione alla calma e confermando che le forze armate e la polizia sono mobilitate per garantire sicurezza. In Venezuela sono presenti circa 160mila italiani, per i quali la Farnesina si è resa disponibile.