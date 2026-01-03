Ultime notizie Donald TrumpSvizzeraUcrainaVenezuela
Marco Rubio nuovo presidente del Venezuela? Elon Musk non sta nella pelle: «Approvo al 100%»

03 Gennaio 2026 - 21:29 Bruno Gaetani
marco rubio presidente venezuela elon musk
Il patron di Tesla condivide un post satirico su X e fa un endorsement al segretario di Stato Usa

Con l’operazione Absolute Resolve, il Venezuela si ritrova improvvisamente senza il suo presidente, Nicolas Maduro, catturato dagli Stati Uniti e portato a New York. A questo punto la questione più pressante è una: chi governerà il Paese sudamericano? I fedelissimi dell’eredità politica chavista, rimasti orfani del proprio leader, resistono e puntano a creare un nuovo esecutivo. Ma Donald Trump ha per la testa un’idea ben diversa: «Governeremo noi il Paese. Stiamo designando delle persone, vi faremo sapere chi sono», ha detto in conferenza stampa. Aggiungendo che, «alcune di quelle persone sono in questa stanza».

Il meme su Marco Rubio

Tra le persone che hanno affiancato il presidente americano nell’incontro con i giornalisti c’era anche Marco Rubio, segretario di Stato Usa. Un ruolo che porta con sé enormi responsabilità, specialmente ora che l’amministrazione Trump conduce una politica estera tutt’altro che isolazionista. Sui social ha cominciato a girare un meme che ritrae il segretario di Stato seduto su una poltrona e con un’aria piuttosto preoccupata. La caption recita: «Rubio mentre realizza che diventerà presidente del Venezuela, governatore di Cuba e Scià dell’Iran».

L’endorsement di Elon Musk

Nel giro di poche ore, quello scatto fa il giro dei social e finisce anche tra le mani di Elon Musk, che non è più consigliere di Trump ma sembra aver ricomposto la frattura che lo ha portato a lasciare la Casa Bianca la scorsa estate. Il patron di Tesla e SpaceX ha condiviso il meme e dato il proprio endorsement a un eventuale coinvolgimento di Rubio nel prossimo governo venezuelano: «Io approvo al 100%».

Foto copertina: EPA/Will Oliver | Il segretario di Stato americano, Marco Rubio

