Ucraina, Meloni cauta sul piano di Trump: «Collaboriamo con Usa e Ue per una pace giusta». Ma Crosetto frena: «Ci sono punti inaccettabili»

La premier si trova a Johannesburg per il summit del G20. Ieri l'incontro con von der Leyen e Costa per discutere della proposta americana

«L’Italia è pronta a collaborare con i suoi partner europei e americani per raggiungere una pace giusta» in Ucraina. È intervenuta così la premier Giorgia Meloni nel suo intervento alla prima sessione di lavoro del G20, in corso a Johannesburg. A proposito del conflitto in corso tra Mosca e Kiev, la presidente del Consiglio ha parlato di «ingiustificata guerra di aggressione russa contro l’Ucraina». Per quanto riguarda il ruolo dell’Italia, Meloni ha ricordato che «sta già contribuendo in Medio Oriente a raggiungere un risultato fragile ma comunque molto importante» e intende fare la sua parte anche per porre fine al conflitto russo-ucraino.

La riunione a margine del G20 in Sudafrica

Le parole di Giorgia Meloni sono volte soprattutto a schivare polemiche e potenziali frizioni con l’alleato americano, specialmente dopo che il piano in 28 punti presentato da Donald Trump ha fatto infuriare non solo l’Ucraina, ma anche diversi alleati europei. Malgrado non ci sia stata alcuna comunicazione ufficiale, venerdì 21 novembre la premier ha incontrato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa. Una conversazione in cui inevitabilmente si è parlato anche del piano di pace per l’Ucraina. Oggi, secondo quanto si apprende, si terrà una nuova riunione tra Costa e i «leader affini presenti al G20» (ossia Francia, Germania, Regno Unito, Italia, Norvegia, Canada, Giappone, Australia, Finlandia, Irlanda, Paesi Bassi, Spagna) per discutere il percorso da seguire riguardo all’Ucraina.

Crosetto: «Piano duro e con alcuni punti inaccettabili»

Se Giorgia Meloni si mantiene cauta e prudente, lo stesso non si può dire per il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che proprio nelle scorse ore ha criticato in modo ben più netto la proposta di pace di Trump. «Il piano proposto è a mio avviso molto duro nei confronti dell’Ucraina e contiene punti che penso non potranno mai essere accettati, ma lo considero il punto di inizio di una trattativa che tutti auspichiamo e per la quale tutti dobbiamo impegnarci senza tregua», scrive Crosetto sul suo profilo X. E aggiunge: «L’ho detto ieri e lo ribadisco oggi: Trump ci ha ormai fatto capire, con i dazi, con Gaza ed in molti altri scenari, quale sia la sua tattica: provoca, blandisce, forza, accarezza un giorno, schiaffeggia quello successivo».

Foto copertina: ANSA/Filippo Attili | La presidente del Consiglio Giorgia Meloni atterrata a Johannesburg alla vigilia del summit dei leader del G20