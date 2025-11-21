Pressing Usa su Zelensky per la pace, Trump: «Dovrà farsi piacere il mio piano». Putin: «Se Kiev non accetta, conquisteremo altri territori»

Il presidente statunitense ha punto Kiev: «Cessione dei territori? Li sta già perdendo». Il leader ucraino ha parlato in un discorso alla nazione: «Momento difficile, siamo a un bivio»

Neppure una settimana di tempo, perché la ricorrenza particolarmente sentita negli Usa è il Thanksgiving, il 27 novembre. Entro quella data, e quella celebrazione, Donald Trump si aspetta che Volodymyr Zelensky abbia firmato almeno un primo sì al piano di pace in 28 punti pensato a Washington e che andrebbe incontro a buona parte delle richieste di Mosca. Altrimenti, è la sintesi di quanto pubblicato da Reuters, gli Usa ritirerebbero la propria solidarietà a Kiev. A rivelarlo due fonti a conoscenza del dossier, che hanno fatto notare come le pressioni da parte americana sarebbero fortissime: una mancata firma porterebbe al blocco di aiuti militari e anche al sostegno alla popolazione civile.

Il tentativo di allungare i tempi

Per il momento, Zelensky sta cercando di prendere tempo. Proprio in tarda mattinata ha avuto una conversazione telefonica con il premier britannico Keir Starmer, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Quindi ha pubblicato un suo commento su X: «Abbiamo discusso un piano per la pace per l’Ucraina e per tutta l’Europa. Apprezziamo gli sforzi degli Stati Uniti, del presidente Trump e del suo team per porre fine a questa guerra. Stiamo lavorando sul documento preparato dalla parte americana. Deve essere un piano che garantisca una pace reale e dignitosa».

In sostanza, l’idea sarebbe di presentare il più velocemente possibile una controproposta ai 28 punti americani, che potrebbe essere discussa anche nel corso del G20 in Sudafrica.