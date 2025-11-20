Il piano di Trump per la pace tra Russia e Ucraina: «Stop armi e soldati, Crimea e Donbass a Mosca»

I 28 punti concordati con Mosca mettono all'angolo Kiev. Prevedono che la parte orientale del paese finisca a Putin in cambio di garanzie di sicurezza Usa

Il presidente americano Donald Trump ha approvato questa settimana il piano in 28 punti per la pace tra Russia e Ucraina. Che è stato sviluppato silenziosamente nelle ultime settimane da alti funzionari dell’amministrazione in consultazione con l’inviato russo Kirill Dmitriev e con funzionari ucraini. A riportarlo è Nbc News, che cita un alto funzionario dell’amministrazione. Secondo la fonte, l’inviato speciale Steve Witkoff, il vicepresidente JD Vance, il segretario di Stato Marco Rubio e il genero del presidente Jared Kushner sono stati coinvolti nell’elaborazione del piano. E cosa c’è dentro?

Il piano di Trump per la pace in Ucraina

Il piano di Trump per la pace tra Russia e Ucraina prevede che Kiev rinunci ai territori e ad alcune armi. Le 28 proposte includono la riduzione delle forze armate ucraine. Washington sta pressando l’Ucraina per far accettare a Kiev almeno i punti principali. Proprio mentre l’esercito si trova a fronteggiare l’esercito russo al confine orientale. E il presidente Volodymyr Zelensky è alle prese con lo scandalo corruzione che coinvolge suoi ex partner d’affari e alleati. «Porre fine a una guerra complessa e mortale come quella in Ucraina richiede un ampio scambio di idee serie e realistiche. E il raggiungimento di una pace duratura richiederà che entrambe le parti accettino concessioni difficili ma necessarie», ha fatto sapere Rubio su X.

Il ruolo dell’Ucraina

L’Ucraina non ha avuto alcun ruolo nella preparazione delle proposte, ha affermato la fonte. Oggi il presidente Zelensky incontrerà i funzionari americani a Kiev. Nei suoi commenti su Telegram il presidente non ha menzionato il piano Usa-Russia. «La cosa principale per fermare lo spargimento di sangue e raggiungere una pace duratura è lavorare in coordinamento con tutti i nostri partner e che la leadership americana rimanga efficace e forte», ha scritto dopo l’incontro con Erdogan ad Ankara. I segnali di una rinnovata spinta da parte dell’amministrazione Trump per porre fine alla guerra hanno innescato il più grande balzo dei prezzi dei titoli di Stato ucraini degli ultimi mesi.

I negoziati per la pace in Ucraina

Mosca non ha mai mostrato segni di modificare le sue condizioni per porre fine alla guerra. Il presidente russo Vladimir Putin chiede da tempo a Kiev di rinunciare ai piani di adesione all’alleanza militare NATO guidata dagli Stati Uniti. E di ritirare le sue truppe da quattro province che Mosca rivendica come parte della Russia. Le forze russe controllano circa il 19% del territorio ucraino e avanzano a vista d’occhio, portando avanti frequenti attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine con l’avvicinarsi dell’inverno. Il nuovo piano statunitense prevede che l’Ucraina conceda a Mosca parte dell’Ucraina orientale che attualmente non controlla in cambio di una garanzia di sicurezza statunitense per Kiev e l’Europa contro una futura aggressione russa.

Mettere Kiev all’angolo

Un diplomatico europeo, commentando con Reuters le presunte nuove proposte statunitensi, ha affermato che potrebbero essere un altro tentativo dell’amministrazione Trump di «mettere Kiev all’angolo». Ma ha anche aggiunto che non può esserci soluzione che non tenga conto della posizione dell’Ucraina o di quella degli alleati europei di Washington. Una delegazione statunitense guidata dal Segretario dell’Esercito Dan Driscoll è a Kiev per una «missione conoscitiva», ha dichiarato l’ambasciata statunitense a Kiev. Anche il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Usa, il generale Randy George, fa parte della delegazione. Lui e Driscoll incontreranno Zelensky oggi, ha detto a Reuters una persona a conoscenza della questione.

I 28 punti

Tra i 28 punti, anticipa l’agenzia di stampa France Presse, c’è «il riconoscimento (dell’annessione) della Crimea e di altre regioni occupate dalla Russia». E «la riduzione dell’esercito a 400 mila effettivi». L’Ucraina dovrebbe anche rinunciare a tutte le sue armi a lungo raggio. «Una sfumatura importante è che non capiamo se questo sia effettivamente un piano di Trump o del suo entourage», ha aggiunto l’alto funzionario ucraino, che ha anche ritenuto vaghe le informazioni sulla risposta prevista dalla Russia. Axios aveva precedentemente affermato che Washington e Mosca stavano lavorando segretamente a un piano per porre fine alla guerra lanciata da Mosca contro il suo vicino quasi quattro anni fa.

Il mediatore

Da quando è tornato al potere all’inizio di quest’anno, Trump si è presentato come mediatore con Mosca in questo conflitto. Mentre Washington è stata un importante sostenitore militare e finanziario di Kiev negli ultimi quattro anni. I suoi sforzi, tuttavia, non hanno portato alla cessazione delle ostilità. Affermando di essere stato frustrato prima da Zelensky e poi da Putin, ha infine adottato sanzioni contro il settore petrolifero russo a ottobre.

A Ternopil

Intanto a Ternopil almeno 26 persone sono state uccise durante la notte, tra cui tre bambini, e 92 sono rimaste ferite, tra cui 18 bambini, secondo un nuovo bilancio dei soccorritori. Oksana, 46 anni, stava andando al lavoro quando i raid aerei russi hanno colpito Ternopil. Non ha notizie del figlio ventenne, rimasto nel loro appartamento in un edificio residenziale, diversi piani del quale sono stati distrutti. «L’ho chiamato e gli ho detto: ‘Bogdan, vestiti ed esci’. Mi ha risposto: ‘Mamma, non preoccuparti, andrà tutto bene’. Ma è troppo tardi», ha raccontato all’AFP. «Aspettiamo da stamattina e non è ancora stato trovato», ha aggiunto la sorella, Natalia Bachinska.