Terre in cambio di pace, il nuovo piano Usa per «inchiodare» l’Ucraina. Trump a Putin: «Chiudiamo questa dannata guerra» – Il video

19 Novembre 2025 - 21:04 Alba Romano
Crimea, Donbass, armi, ecco cosa prevedrebbe il piano secondo i media Usa. Ma il Cremlino smentisce

Kiev rinuncia ad alcuni territori e ad alcune armi, Mosca accetta di mettere fine alla guerra. È questa, in estrema sintesi, la proposta a cui stanno lavorando gli Stati Uniti per chiudere una volta per tutte il conflitto tra Russia e Ucraina. Ad anticipare il piano di Donald Trump è la testata americana Axios, secondo cui Washington starebbe collaborando segretamente con Vladimir Putin. Il documento su cui lavora la Casa Bianca si comporrebbe di 28 punti e si ispira al piano per il cessate il fuoco a Gaza, concordato il mese scorso da Israele e Hamas.

Le anticipazioni sul piano di Trump

A condividere dettagli sul piano è anche l’agenzia di stampa Reuters, che cita due fonti a conoscenza della questione. Le proposta di Washington, scrive l’agenzia Usa, prevede la riduzione delle dimensioni delle forze armate ucraine e la cessione di alcuni territori. In particolare, il documento conterrebbe un impegno da parte degli Stati Uniti e di altri Paesi a riconoscere la Crimea e il Donbass come territori legittimamente russi, mentre Kiev non sarebbe obbligata a farlo. In cambio di non meglio precisate garanzie di sicurezza statunitensi, l’Ucraina dovrebbe limitare le dimensioni del suo esercito e le armi a lungo raggio.

Il Cremlino nega: «Nessuna novità sui negoziati»

A commentare le indiscrezioni dei media americani è il portavoce del presidente russo, Dmitry Peskov, secondo cui «non ci sono novità» nei negoziati con gli Stati Uniti sulla guerra in Ucraina sull’Ucraina. Mentre l’inviato Usa Steve Witkoff, che avrebbe dovuto incontrare oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in Turchia, ha rimandato il viaggio.

Trump a Putin: «Fammi risolvere la tua cavolo di guerra»

Intanto, dal palco del Forum economica Usa-Arabia Saudita in corso a Washington, è lo stesso Trump a tornare sulla questione, sostenendo di aver detto a Putin di lasciargli «risolvere la sua cavolo di guerra». Il presidente americano ha ammesso di essere «un po’ deluso» dall’omologo russo in questo momento, ma si è detto determinato a chiudere la faccenda una volta per tutte, come fatto con l’accordo tra Israele e Hamas. Peccato che entrambe le cose – la delusione verso il leader russo e la determinazione a chiuder e la partita – le abbia dette già innumerevoli volte nei mesi scorsi, senza successo.

Foto copertina: EPA/Sergey Bobylev | L’incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin ad Anchorage, in Alaska, 15 agosto 2025

