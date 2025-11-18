Ucraina, Zelensky domani in Turchia per un nuovo round di trattative, ci sarà anche Witkoff. Raid russi nella notte, colpita sede tv pubblica a Dnipro – Il video

Per il caso di corruzione, Zelensky ha convocato diverse riunioni il 20 novembre in cui proporrà nuove leggi per sradicare il problema dal settore energetico

Domani in Turchia si terrà un nuovo vertice con l’obiettivo di «intensificare i processi diplomatici» per porre fine al conflitto in Ucraina. Al tavolo saranno presenti anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l’inviato speciale di Trump Steve Witkoff, che più volte ha incontrato Putin e, dopo l’accordo per Gaza, ha confessato che «fare pace sta diventando contagioso per lui». «Ci stiamo preparando a intensificare i negoziati e abbiamo elaborato soluzioni che proporremo ai partner. Avvicinare con tutte le nostre forze la fine della guerra è la priorità assoluta dell’Ucraina. Stiamo anche lavorando per riprendere gli scambi e il ritorno dei prigionieri», ha scritto il leader di Kiev su Telegram. Prima di recarsi in Turchia, oggi Zelensky si recherà a Madrid dove farà visita al primo ministro spagnolo Pedro Sanchez e al re Felipe VI. In questa occasione, la Spagna ufficializzerà l’acquisto di armi americane da fornire a Kiev.

Raid russi nella notte, colpita sede della tv ucraina e della radio Dnipro

Intanto le piogge di droni non smettono di cadere in Ucraina. Nella notte, è stata colpita la sede dell’emittente pubblica ucraina Suspilne e della radio ucraina Dnipro, nella regione di Dnipropetrovsk. Nelle immagini che circolano in rete si vedono le finestre sfondate, macerie nei corridoi, alte fiamme vicino alle postazioni della reazione e buchi sulle pareti in corrispondenza delle esplosioni. Negli altri raid notturni, una ragazza 17enne è stata uccisa e 17 persone sono rimaste ferite a Kharkiv.

Il capitolo corruzione a Kiev: giovedì incontro con Consiglio supremo

Per Zelensky ci sono anche pressanti problemi interni, dopo lo scandalo della corruzione nel settore energetico che ha costretto alle dimissioni due ministri del governo di Kiev. Per questo giovedì, 20 novembre, il presidente ucraino ha convocato una riunione del Consiglio supremo, un incontro con i vertici del parlamento e un altro con i leader del suo partito. Sul tavolo ci saranno diverse iniziative per correre ai ripari e trovare soluzioni a un problema che sembra diventato con i mesi capillare nel settore dell’energia atomica: «Sono pronte diverse iniziative legislative necessarie e fondamentali e rapide, di cui lo Stato ha bisogno».