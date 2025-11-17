Ultime notizie Atp FinalsDonald TrumpJannik SinnerJeffrey Epstein
POLITICA

Ignazio La Russa: «Con le armi all’Ucraina si aiuta l’Europa»

17 Novembre 2025 - 08:08 Alba Romano
Il presidente del Senato sulle frizioni nella maggioranza: non vedo cambiamenti

«Io non vedo rischi per la maggioranza, perché tutte le volte che c’è stato da fornire aiuti all’Ucraina in Parlamento, nei diversi voti, su questo tema, dall’inizio della guerra, non solo tutta la maggioranza è stata unita nelle diverse votazioni, ma anche larga parte dell’opposizione ha votato a favore degli aiuti, quindi io francamente non vedo nessun tipo di cambiamento in vista e non vedo come questa situazione possa essere modificata. Per questo ritengo che l’indirizzo politico del governo rimarrà assolutamente invariato». Lo dice Ignazio La Russa, presidente del Senato, commentando le differenze che dividono la maggioranza sull’Ucraina.

In un colloquio con il Corriere della Sera il presidente del Senato aggiunge: «Sui singoli programmi militari io non mi posso esprimere. Posso soltanto dire che tutto quello che può aiutare l’Ucraina dovrebbe essere fatto, perché aiutare Kiev significa aiutare l’Europa ad aumentare la propria sicurezza strategica, le due cose sono interconnesse, aiutando l’Ucraina si aiuta l’Europa, e più di tanto non posso dire».

