Ultime notizie Atp FinalsDonald TrumpJeffrey Epstein
SPORTCalcioGennaro GattusoIgnazio La RussaNazionale italiana

La Russa sgrida Gattuso dopo Italia-Moldova: «Non voglio fare polemica, ma…». La strigliata sui cori al ct azzurro

14 Novembre 2025 - 17:48 Davide Aldrigo
embed
ignazio la russa gennaro gattuso
ignazio la russa gennaro gattuso
Il ct si era lamentato per i cori durante la partita contro la Moldavia

«Non si può dire “vergogna” a uno spettatore che fischia». Il rimprovero al ct Gennaro Gattuso arriva direttamente dalla seconda carica dello Stato, il presidente del Senato Ignazio La Russa, che durante un evento a Milano è tornato sullo sfogo del tecnico azzurro nel post partita di Italia-Moldavia. «Non voglio fare polemica – ha precisato La Russa -. Gattuso ha ragione quando dice che in vista della speranza di andare ai Mondiali dobbiamo unirci e sostenere la nazionale. Ma anche i fischi degli spettatori possono essere uno stimolo finché non sono violenti».

Le contestazioni durante Moldavia-Italia

Il riferimento è ai cori dei tifosi italiani che hanno seguito la nazionale nella trasferta di Chisinau. Nel corso della partita, a lungo bloccata sullo 0-0, dagli spalti è stato urlato ai calciatori di andare «a lavorare». Il rimprovero della tifoseria non è piaciuto a Gattuso, che ha giudicato «vergognoso» questo comportamento e ha difeso la squadra: «Gridare andate a lavorare è inaccettabile. Capirei se non ci fosse stato impegno, ma così è assurdo. C’erano 11 giocatori su 11 che non avevano mai giocato insieme, era logico che mancasse l’affiatamento. Ma accusarli di non essersi impegnati è scorretto». Evidentemente non è di questo avviso il presidente del Senato, che pur condividendo l’appello all’unità lanciato da Gattuso, ha ritenuto più che comprensibile la disapprovazione manifestata dai tifosi.

Ti potrebbe interessare

Articoli di SPORT più letti
1.

Atp Finals 2025, montepremi da record e premi per categoria: quanto guadagnano i vincitori in ogni fase del torneo

2.

Il sex gate della Norvegia: «Schjelderup ha condiviso un video intimo su Snapchat»

3.

Sinner, Musetti, Bolelli e Vavassori: orario, partite e possibili scenari di qualificazione degli italiani alle Atp Finals 2025

4.

Sinner e il doping, la profezia di Novak Djokovic: «Una nuvola nera che lo seguirà. Ho perso passione per il tennis, mi sento vuoto» – Il video

5.

Moldova-Italia, Mancini e Pio Esposito evitano la figuraccia. I cori dagli spalti: «A lavorare», la reazione di Gattuso

leggi anche
gennaro gattuso
SPORT

Gattuso lancia un appello dopo le contestazioni: «Solo uniti possiamo centrare l’obiettivo di andare al Mondiale»

Di Davide Aldrigo
Gattuso
SPORT

Moldova-Italia, Mancini e Pio Esposito evitano la figuraccia. I cori dagli spalti: «A lavorare», la reazione di Gattuso

Di Giovanni Ruggiero
SPORT

Gattuso preoccupato per la sfida con Israele: «Tante pressioni, però questa partita dobbiamo giocarla»

Di Davide Aldrigo