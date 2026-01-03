Gli Usa bombardano il Venezuela, Trump: «Maduro e sua moglie catturati e portati fuori dal Paese». Chiuso lo spazio aereo – La diretta
Caracas e altre città del Venezuela, questa notte, sono state scosse da forti esplosioni e rumori di aerei a bassa quota, causando panico tra la popolazione e interruzioni elettriche. Il governo di Nicolás Maduro ha denunciato un attacco militare da parte degli Stati Uniti, proclamando lo stato di emergenza nazionale e invitando i cittadini alla mobilitazione. Le autorità venezuelane segnalano danni a infrastrutture e basi militari. La situazione è in rapido sviluppo e alimenta le tensioni tra i due Paesi.
L'Iran condanna l'attacco Usa e difende sovranità venezuelana
Il regime iraniano ha condannato «fermamente l’attacco militare degli Stati Uniti» contro il Venezuela, schierandosi al fianco del presidente Nicolás Maduro, uno dei suoi principali alleati politici e strategici. In una nota ufficiale, il ministero degli Esteri iraniano ha parlato di «flagrante violazione della sovranità nazionale e dell’integrità territoriale del Venezuela», accusando Washington di aver compiuto un atto di «aggressione illegale». La Repubblica islamica ha inoltre criticato l’uso della forza da parte degli Stati Uniti, ribadendo il proprio sostegno al governo di Caracas e richiamando il rispetto del diritto internazionale. La presa di posizione di Teheran si inserisce nel quadro dell’asse politico tra Iran e Venezuela, rafforzatosi negli ultimi anni anche sul piano economico e strategico.
Tajani: «A Caracas presi di mira porti e aeroporti»
«Stiamo seguendo con attenzione gli attacchi a Caracas, sappiamo che sono state prese di mira alcune infrastrutture portuali e aeroportuali, la nostra ambasciata a Caracas è operativa, ci sono tantissimi italiani in Venezuela. Temiamo manifestazioni di piazza, quindi abbiamo dato indicazione di essere prudenti, pare che ci siano anche nelle carceri momenti di tensione». Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani al Tg2.
Trump: «Maduro e sua moglie catturati e trasferiti fuori dal Paese»
Il presidente Donald Trump ha annunciato su Truth che gli Stati Uniti hanno condotto un’operazione militare su larga scala in Venezuela, durante la quale il presidente Nicolás Maduro e sua moglie sono stati catturati e trasferiti fuori dal Paese. L’intervento sarebbe stato coordinato con le autorità statunitensi, e ulteriori dettagli saranno forniti oggi alle 11:00 durante una conferenza stampa a Mar-a-Lago.
Petro: «A Caracas colpito il Parlamento e il sito del mausoleo a Chavez»
Il presidente colombiano Gustavo Petro ha riferito su X che obiettivi istituzionali e militari a Caracas, in Venezuela, sono stati colpiti, tra cui il Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento, e il Cuartel de la Montaña, dove si trova il mausoleo di Hugo Chávez. Secondo Petro, è stato attivato il piano di difesa al palazzo presidenziale Miraflores. Il presidente definisce il suo resoconto come un «bilancio al momento confermato», elencando i singoli siti colpiti. Oltre al Parlamento e al mausoleo di Chávez, considerati obiettivi altamente simbolici, sarebbero stati interessati anche il Fuerte Tiuna, principale complesso militare del Paese, e la base aerea di La Carlota, nel centro di Caracas, resa inoperativa. Tra gli altri obiettivi menzionati da Petro figurano la base n.3 dei caccia F-16 a Barquisimeto, la base militare di elicotteri di Higuerote, l’aeroporto di El Hatillo e l’aeroporto privato di Charallave, a sud della capitale. Sempre secondo il presidente colombiano, un blackout elettrico ha interessato vaste aree della città, dal centro al sud di Caracas.
L'Italia avverte i connazionali: «Restate in casa in Venezuela»
L’Ambasciata d’Italia a Caracas invita i connazionali presenti in Venezuela a restare in casa e a limitare gli spostamenti. Lo ha dichiarato l’ambasciatore Giovanni Umberto De Vito a Rai News24, sottolineando che la situazione nel Paese è incerta e consigliando agli italiani di contattare l’ambasciata o i consolati. Attualmente si tratta di circa 160 mila persone, tra cui alcuni con doppia cittadinanza e altri expat per lavoro o turismo, per le quali la priorità resta l’incolumità.
Vietati i voli sullo spazio aereo venezuelano
La Faa, l’ente statunitense per l’aviazione civile, ha diffuso un nuovo avviso ai piloti che vieta agli aerei statunitensi di operare a qualsiasi quota nello spazio aereo venezuelano a partire dalle 6 di oggi. Lo segnala FlightRadar24, che mostra tramite uno screenshot del tracciamento dei voli come il Venezuela appaia completamente privo di traffico commerciale nella parte settentrionale dell’America Latina.
Bombardata la casa del ministro della Difesa venezuelano
Durante i raid aerei in Venezuela, la residenza del ministro della Difesa, Vladimir Padrino López, sarebbe stata colpita, secondo quanto riportano i media locali. Al momento, il ministro risulterebbe irraggiungibile. Alcune fonti indicano che Padrino López si trovava nella base aerea di Tiuna al momento dell’attacco e circolano post sui social media che ipotizzano la sua morte, notizia però non confermata ufficialmente.
Cuba si schiera con Maduro
Cuba prende posizione a favore del presidente Maduro, considerato il suo principale alleato nella regione, e condanna l’intervento militare statunitense in Venezuela. La dichiarazione è arrivata dal ministro degli Esteri cubano, Bruno Rodríguez, che ha definito l’iniziativa di Washington un «attacco criminale», chiedendo una reazione «urgente» da parte della comunità internazionale. Attraverso un post sul suo account ufficiale su X, Rodríguez ha sottolineato che Cuba «denuncia e chiede un’immediata risposta internazionale contro l’aggressione degli Stati Uniti al Venezuela», affermando che la cosiddetta «Zona di pace» dell’America Latina e dei Caraibi è stata «brutalmente assaltata». Il capo della diplomazia cubana ha parlato di «terrorismo di Stato» rivolto contro il «coraggioso popolo venezuelano» e contro la «Nostra America», evocando la tradizionale alleanza tra L’Avana e Caracas. Il messaggio si chiude con il motto rivoluzionario «Patria o Morte, vinceremo!».