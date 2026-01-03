Ultime notizie Donald TrumpSvizzeraUcraina
Gli auguri per il 2026 di Maduro: Il nostro destino è l'Unione Sudamericana. No agli imperialisti – Il video

03 Gennaio 2026 - 15:45 Redazione
(Agenzia Vista) Caracas, Venezuela, 03 gennaio 2026 “Il nostro destino è quello di un grande Venezuela, di un’Unione Sudamericana. Di un Sud America emancipato dai domini imperiali e coloniali. Ti lascio questa bandiera per abbracciarla tutti. E la bandiera della ribellione che emancipa un continente. Nel 2026 speriamo, abbiamo storia e andremo avanti per la Patria. Felice nuovo anno Venezuela, viva la pace!”. Così il Presidente del Venezuela Nicolas Maduro nel suo discorso di auguri per il nuovo anno. Courtesy: Facebook Nicolas Maduro Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

