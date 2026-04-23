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Cuperlo e il discorso in aula come Cetto La Qualunque: «Quantunquemente, ogni cinque migranti, un elettore in omaggio» – Il video

23 Aprile 2026 - 23:19 Stefania Carboni
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L'intervento contro il bonus remigrazione

Gianni Cuperlo cita un discorso sul bonus remigrazione così come lo avrebbe pronunciato il personaggio Cetto La Qualunque, interpretato da Antonio Albanese nelle sue pellicole. «Cittadini, popolo sovrano, contribuenti – ha letto in aula il deputato contro il bonus remigrazione – “quantunquemente” lo si intenda giudicare, questo decreto da me ispirato è grandemente emozionante, in quanto perché finalmente lo Stato ragiona come me. Perché tu, e dico tu, avvocato, arriva il migrante e tu che fai? Lo aiuti? Ma bravo: solidarietà, diritti e umanità. Però, se lo rimandi a casa, immantinente ricevi 615 euro. E questo, genialmente parlando, è il libero mercato della coscienza, perché la vera domanda è “sempremente” la stessa: ma è legale stare dalla parte della Costituzione?».

«Un pacchetto vacanze»

«La risposta tu, avvocato, l’hai dentro di te: è un pacchetto vacanze. Benvenuto, arrivederci e grazie per avere scelto il nostro studio legale. Ma 615 euro sono pochi. Io da sindaco farei il bonus fedeltà: se ne rimpatri uno, 615; se ne rimpatri due, 1.000; se ne rimpatri più di tre, “forsemente” potrai ambire a un posto da Sottosegretario. E poi facciamo, “quantunquemente”, la tessera punti: ogni cinque migranti, un elettore in omaggio. “Infattamente” lo Stato deve essere chiaro», ha dichiarato con ironia Cuperlo.
«Se vuoi sicurezza devi investire, perché alla fine il messaggio è: se resti è un problema; se parti è un affare per noi. Cittadini, questa non è politica: questa, “senzadubbiamente”, è creatività contabile e su questo, modestamente, io sono un professionista», ha concluso il deputato.

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