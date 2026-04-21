Decreto sicurezza, la mediazione con Mattarella: decreto correttivo sugli incentivi ai migranti

L'accordo tra Chigi e Quirinale per evitare la "bocciatura". I due testi saranno pubblicati contestualmente sulla Gazzetta ufficiale

Non proprio lineare ma perlomeno efficace, l’escamotage su cui si sono accordati gli uffici tecnici di Palazzo Chigi e del Quirinale, dopo che ieri, 20 aprile, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha esplicitato al sottosegretario alla presidenza del consiglio Alfredo Mantovano che non avrebbe controfirmato il testo, qualora il decreto sicurezza ora in discussione alla Camera avesse mantenuto l’emendamento che riconosce un contributo economico agli avvocati che convincono i migranti a non presentare ricorso contro il decreto di espulsione o trattenimento e ad aderire ad un rimpatrio volontario.

Il doppio decreto

Per evitare di tornare indietro al Senato, pena decadenza del nuovo testo sulla sicurezza, Palazzo Chigi si è impegnato a scrivere un decreto legge ad hoc per abrogare la norma che introduce l’incentivo. In questo modo il provvedimento sarà approvato così com’è dalla Camera e subito corretto con il nuovo decreto legge. La pubblicazione in Gazzetta ufficiale sarà contestuale, per evitare sovrapposizioni normative.

All’apertura del dibattito in aula, Debora Serracchiani del Pd ha posto il tema anche dal punto di vista economico: «Dall’esame del decreto sicurezza al Senato abbiamo appreso che l’articolo 30 bis proveniente dal Viminale avesse il parere contrario dei ministri Giorgetti e Nordio, poiché carente di copertura finanziaria – ha detto in aula a Montecitorio – Per questo motivo e poiché questo è un aspetto che riguarda diversi articoli di quel testo noi abbiamo chiesto ieri sera di poter avere la relazione tecnica di passaggio dal Senato alla Camera che riguarda proprio le coperture. Ieri sera ci è stato risposto che la relazione non c’era».