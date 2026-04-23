Meloni: «Più coraggio sulle spese, a partire dall’energia, pronta a scostamento di bilancio» – Il video

La premier dal vertice a Cipro: «I conti sono in ordine, pesa il disordine del passato. Sulla crisi energetica l'Ue deve essere più coraggiosa»

«Qualcuno ha lasciato dei debiti, finirò di pagare i debiti del Superbonus quando arriveranno le elezioni politiche». Queste le parole della premier Giorgia Meloni parlando con i cronisti a margine del vertice di Cipro. «I conti sono molto in ordine. Quando ci siamo insediati avevamo un deficit all’8,1%, oggi l’abbiamo al 3,1%. Avrei voluto fare ancora meglio, ma nessuno può dire che l’Italia oggi non ha i conti in ordine. Purtroppo pesa il disordine di ieri», ha aggiunto la premier che non esclude uno scostamento di bilancio per i rincari energetici. «Ad oggi non stiamo escludendo niente, ovviamente. La nostra priorità è dare delle risposte» sottolinea, «però preferiremmo farlo in una cornice più confortevole».

«L’Europa sia più coraggiosa»

Per Meloni l’Europa deve esser più coraggiosa. «Apprezzo quello che è stato fatto dalla Commissione con il piano sull’energia, è un passo in avanti, ma non sufficiente», sottolinea. «Noi abbiamo un’emergenza che è legata all’autotrasporto. Tutti capiscono ovviamente che di fronte a una situazione che sfugge di mano su quel settore noi ci ritroviamo con un aumento che rischia di impattare su tutti i beni di consumo e quindi diventa un problema di inflazione. Allora tenere a bada l’inflazione non era una priorità dell’Unione Europea?», dichiara. «Siamo venuti qui a portare ovviamente la nostra posizione determinata, non per fare semplicemente l’interesse italiano, che è come sempre la cosa che per noi è più importante di tutte, ma per fare interesse europeo. Perché se non si risponde per tempo su questi temi rischia di farci molto male», aggiunge la premier. Il governo italiano, insieme ad altri partner continentali, ha chiesto lo stop dei vincoli del Patto di stabilità e lo stop agli Ets per dare respiro a famiglie e imprese. Bruxelles allenta la disciplina degli aiuti di Stato. Ma non è abbastanza per Meloni: «Ok la flessibilità, è ragionevole, corretto, ma sappiamo che lo spazio fiscale non è lo stesso per tutti, dunque bisogna ragionare su un modello per cui anche queste spese non vengono conteggiate, come si fa con il Safe sulle spese della Difesa».