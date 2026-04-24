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Il Dl sicurezza diventa legge, approvato alla Camera. L’opposizione canta: «Bella ciao», decreto correttivo sui migranti in Gazzetta ufficiale insieme alla nuova legge – Video

24 Aprile 2026 - 12:10 Federico D’Ambrosio
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Convocato il consiglio dei ministri per la correzione sulla parte bloccata dal Quirinale

Si conclude tra le tensioni e le evocazioni della Resistenza la giornata del voto finale sulla conversione dell’ultimo decreto sicurezza. Il voto finale arriva dopo mezzogiorno, con 162 voti favorevoli, 102 contrari ed un astenuto, ma nei giorni passati le tensioni sono state molte anche perché l’opposizione ha costretto la maggioranza a lunghe sedute parlamentari nelle ultime due sere e stamattina, 24 aprile. Alla ripresa dei lavori di questa mattina, e prima delle dichiarazioni di voto finale, le opposizioni hanno cantando Bella ciao battendo le mani e mostrando la Costituzione.

L’intervento di apertura, di Riccardi Ricciardi del Movimento 5 stelle  è partito augurando «buon 25 aprile» e citando tutti i luoghi della resistenza. Gli interventi dei parlamentari, dell’opposizione come anche della maggioranza, hanno poi girato tutti attorno all’argomento del ricordo della Festa di Liberazione, tra evocazioni della Dc, del Cln e persino un ultimo coro, dell’Inno di Mameli, prima del Sì.

La correzione

Nel pomeriggio, dopo il voto, la convocazione del Cdm chiamato a correggere la nuova, quinta, legge sulla sicurezza nella parte in cui concede agli avvocati che convincono il migrante assistito a rimpatriare, e istruiscono la pratica, un compenso di 615 euro. Nella nuova formulazione l’istruttoria sarà ricompensata anche senza esito positivo del rimpatrio.

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