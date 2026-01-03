Fact-checking
Le fake news sull’attacco Usa al Venezuela – La diretta

03 Gennaio 2026 - 15:03 David Puente
Tutti i fact-check in tempo reale sui video e le immagini che circolano sui social

La mattina del 3 gennaio 2026, il Venezuela si è svegliato tra esplosioni, blackout e notizie frammentarie sul bombardamento da parte degli Stati Uniti di Donald Trump e la cattura di Maduro. Nel frattempo, sui social network si moltiplicano immagini, video e presunti documenti che promettono di mostrare arresti, bombardamenti mirati, scene di guerra o festeggiamenti da parte della popolazione a seguito della cattura dell’erede di Chávez. Gli aggiornamenti che seguono verranno aggiunti progressivamente nel corso della giornata, man mano che nuove immagini e nuovi video emergono sui social media.

03 Gennaio 2026 - 15:46

Il video dei manifesti di Maduro abbattuti dai cittadini dopo la cattura

Circola un video dove i cittadini venezuelani starebbero abbattendo poster Nicolás Maduro dopo la sua cattura da parte degli Stati Uniti. In realtà, il filmato non è recente e risale al luglio 2024. Le immagini mostrano proteste legate alle contestazioni elettorali di quell’anno e non hanno alcun collegamento con gli eventi di queste ore.

03 Gennaio 2026 - 15:36

Il video modificato con l'AI

Circola un video che viene presentato come ripresa reale dell’operazione militare statunitense in Venezuela. Il filmato originale (nell’immagine indicato in verde) risulta autentico, con dialoghi in spagnolo, ma viene diffusa una versione manipolata per aggiungere esplosioni e attacchi che non compaiono. Di conseguenza.

03 Gennaio 2026 - 14:59

La foto di Maduro in manette

Circola una foto che mostrerebbe Nicolás Maduro in manette, scortato dalla DEA dopo l’atterraggio in una località sconosciuta. Secondo SynthID, uno strumento di verifica di Google che verifica le immagini generate dalla propri Inteligenza Artificiale, l’immagine contiene una filigrana digitale che indica che gran parte, o la totalità, del contenuto è stato modificato o generato con l’AI. Per questo motivo, l’immagine potrebbe essere falsa o manipolata. Alla luce di questi elementi, è consigliabile non condividerla in attesa di conferme ufficiali.

