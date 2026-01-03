«Il Venezuela non sarà colonia di nessuno»: chi è Delcy Rodriguez, la vice di Nicolas Maduro

La vicepresidente venezuelana, che gestisce le deleghe sul petrolio, smentisce Trump e nega che ci sia una trattativa in corso con Washington: «La storia presenterà il conto agli estremisti Usa»

Ora che Nicolas Maduro è stato catturato dagli Stati Uniti e portato a New York, non è chiaro chi prenderà il potere in Venezuela. Donald Trump un suggerimento lo ha dato: «Governeremo noi il Paese fino a quando potremo farlo, in attesa di una transizione sicura», ha detto in conferenza stampa. Ma se si guarda all’attuale governo di Caracas, c’è una persona che da tempo viene indicata come erede diretta del presidente venezuelano. Si tratta di Delcy Rodriguez, vice di Maduro.

Chi è Delcy Rodriguez

Nata a Caracas nel 1969, Delcy Rodriguez è stata presidente dell’Assemblea nazionale costituente dal 2017 al 2018, anno in cui è stata nominata vicepresidente del Venezuela. Considerata una figura chiave nel panorama politico venezuelano, ha ricoperto numerose cariche ministeriali sotto le presidenze di Hugo Chavez prima e di Maduro poi. Per questo, viene considerata un’erede naturale della tradizione chavista del Paese sudamericano. Rodriguez è considerata è una fedelissima di Maduro, al pari del fratello Jorge Rodriguez, attuale presidente dell’Assemblea Nazionale. In passato è stata ministra delle comunicazioni e dell’informazione, ministra degli esteri e ministra del commercio e dell’economia. Oggi ricopre anche la delicatissima carica di ministra degli idrocarburi, proprio quelli su cui Trump ha messo gli occhi.

La notizia smentita sulla fuga a Mosca

Poche ore dopo l’attacco degli Stati Uniti contro il Venezuela, Delcy Rodriguez ha parlato alla nazione con un messaggio audio, trasmesso dalla televisione di Stato, in cui chiedeva prove che Maduro e sua moglie Cilia fossero ancora vivi. Poco più tardi, Reuters ha fatto sapere che la vicepresidente fosse già in Russia. Notizia smentita direttamente dal Cremlino. Secondo il New York Times, Rodriguez non ha mai lasciato Caracas e lavora insieme ai fedelissimi di Maduro per formare un governo improvvisato guidato proprio da lei. Una versione che sembra smentire quanto dichiarato da Trump, secondo cui la stessa Rodriguez è in contatto con il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, e si è messa a disposizione della Casa Bianca.

Il discorso in tv alla nazione

In serata (ora italiana), la vicepresidente del Venezuela è apparsa in diretta tv per chiedere «il rilascio immediato del presidente Nicolas Maduro», definito «l’unico presidente del Venezuela», e negare qualsiasi trattativa in corso con Washington. Il Paese, ha detto Rodriguez, «è indignato per il sequestro illegale e illegittimo del suo presidente e della primera dama Cilia Flores. Quindi, la vicepresidente ha fatto appello alla calma e alla «difesa della vita», poiché «la storia presenterà il conto agli estremisti che hanno promosso questa aggressione armata contro il nostro Paese». Il Venezuela, ha sottolineato Rodriguez, «non sarà colonia di nessuno».

