Venezuela, la falsa foto della cattura di Maduro da parte degli USA
A seguito della sua cattura da parte degli Stati Uniti, circola una foto che mostrerebbe Nicolás Maduro in manette, scortato da agenti della DEA appena sceso da un aereo in un’aeroporto non identificato. L’immagine sta circolando rapidamente sui social come prova della cattura e come foto storica, ma si tratta di un’opera dell’Intelligenza Artificiale di Google.
Per chi ha fretta
- L’immagine contiene una filigrana digitale AI secondo SynthID di Google.
- I media americani parlano di un trasporto in elicottero verso una nave militare.
- La foto autentica diffusa da Donald Trump mostra Maduro con abiti diversi (una tuta della Nike).
Analisi
La foto circola sui vari social, in particolare X e Facebook:
L’immagine generata dall’AI di Google
L’immagine è stata analizzata con SynthID, uno strumento di Google progettato per identificare contenuti generati o modificati con l’Intelligenza Artificiale appartenente alla stessa società.
Il risultato fornito da SynthID indica la presenza di una filigrana digitale che segnala come gran parte, o la totalità, dell’immagine sia stata generata o alterata con strumenti di AI.
Il falso video
La foto falsa è stata utilizzata per generare anche un video.
Il vero trasferimento e la vera foto
Secondo quanto riportato dai media americani, la versione ufficiale parla di un’estrazione in elicottero e di un successivo trasferimento su una nave militare americana. Maduro, durante e a seguito della diffusione della foto, doveva ancora arrivare negli Stati Uniti.
Nel pomeriggio, ora italiana, Donald Trump pubblica su Truth la foto di Maduro dopo la cattura. Quest’ultimo, di fatto, è vestito in maniera totalmente diversa, con una tuta grigia della Nike.
Conclusioni
La foto di Maduro in manette, mentre viene accompagnato dagli agenti della DEA davanti a un aereo, risulta falsa e generata attraverso l’AI di Google.
